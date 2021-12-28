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"Нова пошта" змінює тарифи: скільки платитимемо у 2022 році

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
28 грудня, 07:00
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Розповідаємо, як зміниться вартість доставки "Новою поштою" вже з 1 січня
Скільки платитимемо у 2022 році за доставку
Скільки платитимемо у 2022 році за доставку / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році українців чекає чимало змін, зокрема, експерти прогнозують зростання мало не усіх цін та тарифів."Сьогодні" дізнались, якими будуть тарифи на послуги "Нової пошти" з 2022 року і готові розповісти вам.

За даними пресслужби, з 1 січня поштовий оператор готує для клієнтів п'ять приємних новин із оновленнями тарифів.

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Що буде з тарифами у 2022 році?

По-перше, з 1 січня для українців буде доступна нова послуга з доставки документів за 40 гривень. Зазначається, що ціну зафіксовано на весь 2022 рік і в неї також входить фірмовий картонний конверт.

Також продовжено дію акційного тарифу на доставку поштоматами за 35 грн і післяплату без комісії на перший квартал наступного року.

Однак з 1 квітня 2022 року вартість доставки поштоматом становитиме 45 грн, незважаючи на регіон та розмір посилки.

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Зміниться і тариф за доставку, якщо покупець відмовляється від відправлення після огляду посилки у відділенні. З січня його розмір становитиме 15 грн для посилок менше 30 кг, що нижче вартості базового відправлення.

Спрощення тарифних зон

З наступного року вартість доставки розраховуватиметься залежно від пунктів призначення за трьома тарифними зонами:

  • в межах міста та його передмістя;
  • між містами України;
  • в або з селища міського типу чи села.

Так, при доставці в межах міста та його передмістя тариф розраховуватиметься за вагою посилки:

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  • маленька – до 2 кг;
  • середня – до 10 кг;
  • велика – до 30 кг.

Вартість доставки посилки до 2 кг зменшується від 45 до 40 грн, а посилок до 30 кг від 100 до 80 грн.

Також з 1 січня "Нова пошта" змінює тарифікацію на доставку та забір посилок кур'єром і послуга більше не прив’язуватиметься до ваги відправлення.

Будь-яка посилка до 30 кг матиме фіксовану вартість, +30 гривень до стандартної вартості відправлення, а для вантажів понад 30 кг доплатити потрібно 90 грн за кожні 100 грн.

Як працюватиме "Нова пошта" на зимові свята

У прес-службі ми також дізналися, за яким графіком поштовий оператор обслуговуватиме українців у період зимових свят.

Отже, 25 та 27 грудня графік роботи відділень та кур’єрської доставки не зміниться, 1 та 7 січня відділення та кур’єри працювати не будуть.

3 1 грудня відділення працюватимуть за графіком суботи, а 3 січня – за графіком неділі.

"Сьогодні" також розповідали, чи можуть вам відмовити у відправленні посилки через коробку та яку нову послугу створили "Нафтогаз" та "Нова пошта".

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