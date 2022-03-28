Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

От войны – на колесах: за сколько в Украине можно купить автодом

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 марта, 15:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, сколько придется отдать за дом на колесах в Украине
Сколько стоит дом на колесах в Украине
Сколько стоит дом на колесах в Украине / Фото: Getty Images, auto.ria.com, Коллаж: Сегодня

В наше неспокойное время, когда украинцам приходится покидать собственные дома и ехать переселенцами в другие города, страны, многие задумывались над приобретением мобильного дома.

"Сегодня" расскажут вам, сколько стоят разные варианты такой "движимой недвижимости".

Реклама

Искали варианты дома на колесах мы на сайте AUTO.RIA. Скажем сразу, что вариантов достаточно много: есть и дома в виде прицепов, а есть и полностью оборудованные автомобили. Мы больше остановимся на втором варианте.

Нам встретилось объявление о продаже дома на колесах фирмы Iveco. Он полностью оборудован необходимым (немецкое качество), является автономным, без необходимости подключения к электричеству. Стоит такой вариант 64 тыс. долл.

| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
1/4

Реклама

Похожий вариант той же фирмы, однако оборудованный гораздо проще, стоит 10 300 долл. Самодельный автодом содержит душ, туалет, холодильник, умывальник, плиту и отопление.

| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
1/5

Автодом фирмы Fiat обойдется вам в 15 тыс. долл. Содержит он 4 спальных места, полностью укомплектованный (биотуалет, газовая плита, холодильник, бак для воды и т.п.), обслуженный, готовый к выезду как по Украине, так и за границу.

Реклама

| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
1/4

По такой же небольшой цене (9 999 долл.) вам обойдется дом на колесах фирмы Volkswagen, тоже оборудованный всем необходимым: газовой плитой, холодильником, душем, обогревателем, баком для чистой воды на 70 литров.

| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
1/7

А такой полностью укомплектованный Peugeot будет стоить 52 900 долл. Автодом еще не использовался после переоборудования. Он содержит:

  • холодильник 100 л. 12 220 v;
  • душ (в машине и на улице);
  • туалет;
  • кухню;
  • газовую плиту;
  • LED освещение по всей машине;
  • бойлер газовый;
  • бак для чистой воды на 120 л;
  • сейф;
  • интернет;
  • солнечные батареи и многое другое.

| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
1/8

Поэтому можем сделать вывод, что чем больше денег у вас есть для покупки дома на колесах, тем современнее, более укомплектованное авто вам удастся приобрести. Согласно нашему мониторингу, для этого вам понадобится ориентировочно 35-60 тыс. долл. По курсу НБУ во время войны это приблизительно 977 500-1,75 млн гривен.

Для водителей в Украине изменили правила

В период военного положения водителям в Украине, имеющим права только на управление легковыми автомобилями, разрешили управлять грузовиками.

Решение принято из-за дефицита водителей грузовиков после вторжения РФ в Украину.

"Установить, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В", — говорится в постановлении.

Напомним, что в Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы, чтобы избежать утечки информации о перемещении украинских военных и сил ТрО.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит заправить авто в разных странах Европы.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Надежный тыл
Помочь Героям!
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Опрос
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47268.78

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3346.77

Litecoin (LTC)

131.58

Ripple (XRP)

0.87

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять