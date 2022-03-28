Від війни – на колесах: за скільки в Україні можна придбати автодім

Розповідаємо, скільки доведеться віддати за дім на колесах в Україні

Скільки коштує будинок на колесах в Україні / Фото: Getty Images, auto.ria.com, Колаж: Сьогодні

У наш неспокійний час, коли українцям доводиться покидати власні домівки та їхати переселенцями в інші міста, країни, багато хто задумувався над придбанням мобільного будинку.

"Сьогодні" розкажуть вам, скільки коштують різні варіанти такої "рухомої нерухомості".

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Шукали варіанти будинку на колесах ми на сайті AUTO.RIA. Скажемо відразу, що варіантів доволі багато: є і будинки у вигляді причепів, а є і повністю обладнані автомобілі. Ми більше зупинимося на другому варіанті.

Нам трапилось оголошення про продаж дому на колесах фірми Iveco. Він повністю обладнаний необхідним (німецької якості), є автономним, без необхідності підключення до електрики. Коштує такий варіант 64 тис. дол.

/ Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com 1 /4

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Схожий варіант тієї ж фірми, проте обладнаний значно простіше, коштує 10 300 дол. Саморобний автодім містить душ, туалет, холодильник, умивальник, плиту та опалення.

/ Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com 1 /5

Автодім фірми Fiat обійдеться вам у 15 тис. дол. Містить він 4 спальних місця, повністю укомплектований (біотуалет, газова плита, холодильник, бак для води тощо), готовий до виїзду як по Україні, так і за кордон.

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/ Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com 1 /4

За такою ж ціною (9 999 дол) вам обійдеться дім на колесах фірми Volkswagen, який теж обладнаний всім необхідним: газовою плитою, холодильником, душем, обігрівачем, баком для чистої води на 70 літрів.

/ Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com 1 /7

А такий повністю укомплектований Peugeot коштуватиме 52 900 дол. Автодім ще не використовувався після переобладнання. Він містить:

холодильник 100 л. 12 220 v;

душ (у машині й на вулиці);

туалет;

кухню;

газову плиту;

LED освітлення по всій машині;

бойлер газовий;

бак для чистої води на 120 літрів;

сейф;

інтернет;

сонячні батареї та багато іншого.

/ Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com / Фото: auto.ria.com 1 /8

Тож можемо зробити висновок, що чим більше коштів у вас є для купівлі будинку на колесах, тим сучасніше, більш укомплектоване авто вам вдасться придбати. Згідно з нашим моніторингом, для цього вам знадобиться орієнтовно 35-60 тис. дол. За курсом НБУ під час війни це приблизно 977500-1,75 млн гривень.

Для водіїв в Україні змінили правила

У період воєнного стану водіям в Україні, які мають права тільки на керування легковими автомобілями, дозволили керувати вантажівками.

Рішення ухвалили через дефіцит водіїв вантажівок після вторгнення РФ в Україну.

"Установити, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В", — йдеться у відповідній постанові Уряду.

Нагадаємо, що в Україні водіям заборонили використовувати відеореєстратори, щоб уникнути витоку інформації про переміщення українських військових та сил ТрО.

Раніше ми розповідали, скільки коштує заправити авто у різних країнах Європи.