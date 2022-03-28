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Від війни – на колесах: за скільки в Україні можна придбати автодім

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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28 березня, 15:11
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Розповідаємо, скільки доведеться віддати за дім на колесах в Україні
Скільки коштує будинок на колесах в Україні
Скільки коштує будинок на колесах в Україні / Фото: Getty Images, auto.ria.com, Колаж: Сьогодні

У наш неспокійний час, коли українцям доводиться покидати власні домівки та їхати переселенцями в інші міста, країни, багато хто задумувався над придбанням мобільного будинку.

"Сьогодні" розкажуть вам, скільки коштують різні варіанти такої "рухомої нерухомості".

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Шукали варіанти будинку на колесах ми на сайті AUTO.RIA. Скажемо відразу, що варіантів доволі багато: є і будинки у вигляді причепів, а є і повністю обладнані автомобілі. Ми більше зупинимося на другому варіанті.

Нам трапилось оголошення про продаж дому на колесах фірми Iveco. Він повністю обладнаний необхідним (німецької якості), є автономним, без необхідності підключення до електрики. Коштує такий варіант 64 тис. дол.

| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
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Схожий варіант тієї ж фірми, проте обладнаний значно простіше, коштує 10 300 дол. Саморобний автодім містить душ, туалет, холодильник, умивальник, плиту та опалення.

| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
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Автодім фірми Fiat обійдеться вам у 15 тис. дол. Містить він 4 спальних місця, повністю укомплектований (біотуалет, газова плита, холодильник, бак для води тощо), готовий до виїзду як по Україні, так і за кордон.

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| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
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За такою ж ціною (9 999 дол) вам обійдеться дім на колесах фірми Volkswagen, який теж обладнаний всім необхідним: газовою плитою, холодильником, душем, обігрівачем, баком для чистої води на 70 літрів.

| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
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А такий повністю укомплектований Peugeot коштуватиме 52 900 дол. Автодім ще не використовувався після переобладнання. Він містить:

  • холодильник 100 л. 12 220 v;
  • душ (у машині й на вулиці);
  • туалет;
  • кухню;
  • газову плиту;
  • LED освітлення по всій машині;
  • бойлер газовий;
  • бак для чистої води на 120 літрів;
  • сейф;
  • інтернет;
  • сонячні батареї та багато іншого.

| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
| Фото: auto.ria.com
/ Фото: auto.ria.com
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Тож можемо зробити висновок, що чим більше коштів у вас є для купівлі будинку на колесах, тим сучасніше, більш укомплектоване авто вам вдасться придбати. Згідно з нашим моніторингом, для цього вам знадобиться орієнтовно 35-60 тис. дол. За курсом НБУ під час війни це приблизно 977500-1,75 млн гривень.

Для водіїв в Україні змінили правила

У період воєнного стану водіям в Україні, які мають права тільки на керування легковими автомобілями, дозволили керувати вантажівками.

Рішення ухвалили через дефіцит водіїв вантажівок після вторгнення РФ в Україну.

"Установити, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В", — йдеться у відповідній постанові Уряду.

Нагадаємо, що в Україні водіям заборонили використовувати відеореєстратори, щоб уникнути витоку інформації про переміщення українських військових та сил ТрО.

Раніше ми розповідали, скільки коштує заправити авто у різних країнах Європи.

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Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

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