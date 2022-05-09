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Номера для некоторых авто изменятся: на какие символы введут жесткое табу

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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9 мая, 10:08
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Рассказываем, как теперь будут в Украине регистрировать номерные знаки для некоторых автомобилей
Регистрировать номера для электрокаров можно с новыми знаками
Регистрировать номера для электрокаров можно с новыми знаками / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты, совершившие полномасштабное вторжение в Украину, сделали буквы Z и V символами фашизма и символами всех своих преступлений против украинцев во время этой войны. Следовательно, депутаты решили убрать их из номерных знаков электромобилей.

Об этом говорится в Facebook депутата от фракции "Слуга народа" Игоря Фриса.

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Что изменилось

В 2020 году в Украине были утверждены символы для электромобилей. Среди них есть и буквы Z и V. Например, Z означает Zero emission, то есть "нулевые выбросы в атмосферу". Такие знаки отличают электрокары от других авто и дают им определенные льготы: безвозмездные стоянки на местах зарядки электромобилей, въезд в экологически чистые районы и прочее.

Однако после полномасштабного вторжения РФ эти символы приобрели новое негативное значение для украинцев, поэтому появилась инициатива убрать их из номерных знаков.

Игорь Фрис сообщил, что вместе с юристами направил обращение в Министерство внутренних дел с просьбой убрать эти буквы со всех электромобилей. На что в ведомстве ответили одобрительно.

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"Министерством принятые управленческие решения, направленные на нераспространение символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями неонацистской тоталитарной России в войне против Украины. Уже с понедельника (9 мая 2022 года) возможно будет зарегистрировать электромобиль, выбрав государственный номерной знак с суффиксом, который начинается на латинскую Y. В кириллице она читается как У Украина", говорится в уведомлении депутата.

Бензиновый кризис в Украине

Раньше мы рассказывали, что в Министерстве экономики ввели очередные изменения во время бензинового кризиса.

Теперь средняя цена литра бензина составляет 31,19 грн, а дизельного горючего – 35,63 грн. Это значит, что с учетом торговой наценки АЗС могут продавать бензин по 37,69 грн/л, а дизель – по 42,63 грн/л.

Также мы писали, что все проблемы в снабжении горючего заключаются в изменении логистики. Если раньше украинские трейдеры закупали его в Беларуси, Европе и получали морем, то теперь из трех маршрутов остался только один – европейский.

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Плюс уничтожение врагом Кременчугского НПЗ и около двух десятков нефтебаз на территории Украины привело к резкому уменьшению складских запасов горючего.

Украинские компании уже законтрактовали достаточное количество бензина и дизельного горючего, но теперь большая проблема доставить его в Украину. Дело в том, что многие украинские вагоны и автоцистерны просто не соответствуют европейским требованиям по перевозке опасных грузов, а имеющегося парка пока не хватает.

"Ожидаем нормализацию ситуации на заправках до конца месяца. Цены будут зависеть от мировых, но мы не ожидаем серьезных колебаний больше 10%. Поэтому до конца мая горючее на заправках будет продаваться по 40-42 грн за литр, с возможными колебаниями на 10% как в большую, так и меньшую сторону. Все будет зависеть от колебаний цен на мировых энергетических биржах", – объяснил нам директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Также читайте в нашем материале о том, что привело к резкому росту продаж автогаза. Мы также рассказывали, как обманывают украинцев во время топливного кризиса.

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