Продажи выросли на 80%: какое горючее украинцы покупают посреди бензинового кризиса

Рассказываем, какое горючее теперь покупают украинцы, когда на АЗС продолжается дефицит бензина

На некоторых АЗС резко выросли продажи автогаза / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде пообещали, что уже через несколько дней дефицита топлива в Украину не будет. Однако цены будут уже не такими, как раньше.

Между тем, пока бензин на АЗС купить проблематично, объемы продаж автогаза в некоторых сетях выросли на 70-80%. Как передает профильное издание enkorr такие изменения зафиксировали в мае в украинских сетях АЗС.

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Почему так случилось

Рост продаж автогаза в 70-80% был зафиксирован в мае по сравнению с первой половиной апреля. И причин тому несколько.

Основные две такие: нехватка бензина на АЗС и вызванный ажиотажный спрос. В сетях АЗС рассказывают, что сейчас клиенты не выбирают, чем заправляться. Поскольку с бензином проблемы большие, а с газом ситуация гораздо лучше, водители очевидно покупают газ.

"Увеличению реализации автогаза также способствует отсутствие лимитов для заправки. Его не использует критическая инфраструктура, под которую операторы вынуждены держать определенные объемы бензинов и дизельного горючего, тем самым сокращая их реализацию", – рассказали в одной из сетей.

Еще одна причина – государство не регулирует цены на автогаз, как это делается с бензином.

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"Сейчас цены на автогаз рынок регулирует самостоятельно, получая справедливую маржинальность. В то время как цены на другие виды горючего, установленные государством, привели к дефициту", – рассказали в одной из сетей АЗС и добавили, что пока нет возможности приобрести бензин и ДТ по такой цене, которая позволила бы торговать не в убыток.

В то же время, растут и объемы поставок автогаза в Украину. Однако это не позволит его накапливать, поскольку как только его привозят, все сразу же реализуют.

Кроме того, не на всех станциях сетей АЗС есть автогаз, а вот некоторые сети вообще не почувствовали на себе спрос на этот вид горючего.

Дефицит топлива

В конце апреля правительство повысило предельные торговые надбавки, что сразу повлекло за собой поднятие цен на горючее в сетях АЗС. Больше всего почувствовали подорожание клиентов сетей WOG, ОККО и "Укрнафта".

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Учитывая нехватку горючего, сети заправок ввели ограничения на объем, который может быть продан в одни руки. До 10 литров продают клиентам WOG при наличии их карты лояльности PRIDE.

Водители могут получить до 10 литров горючего PULLS 95 и PULLS Diesel на ОККО, если имеют карту Fishka. Если такой карты нет, то продают максимум пять литров горючего. Таким образом, пытаются приберечь бензин и дизель для защитников, медиков и служб критической инфраструктуры.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, что на фоне бензинового кризиса появились новые виды мошенничества. Одна из наиболее распространенных схем – покупка талонов из рук, оказываемых недействительными.

Еще одна проблема – смешивание горючего. Она существовала и раньше, поскольку некоторые люди пытались обойти налоги. Однако теперь качество такого топлива ухудшилось, потому что нет необходимых компонентов.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Украине постараются избежать дефицита горючего – Министерство энергетики уже ведет переговоры с европейскими партнерами. Для украинских водителей также временно отменили один из штрафов.