Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетные обстрелы ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Продажи выросли на 80%: какое горючее украинцы покупают посреди бензинового кризиса

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 мая, 10:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какое горючее теперь покупают украинцы, когда на АЗС продолжается дефицит бензина
На некоторых АЗС резко выросли продажи автогаза
На некоторых АЗС резко выросли продажи автогаза / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде пообещали, что уже через несколько дней дефицита топлива в Украину не будет. Однако цены будут уже не такими, как раньше.

Между тем, пока бензин на АЗС купить проблематично, объемы продаж автогаза в некоторых сетях выросли на 70-80%. Как передает профильное издание enkorr такие изменения зафиксировали в мае в украинских сетях АЗС.

Реклама

Почему так случилось

Рост продаж автогаза в 70-80% был зафиксирован в мае по сравнению с первой половиной апреля. И причин тому несколько.

Основные две такие: нехватка бензина на АЗС и вызванный ажиотажный спрос. В сетях АЗС рассказывают, что сейчас клиенты не выбирают, чем заправляться. Поскольку с бензином проблемы большие, а с газом ситуация гораздо лучше, водители очевидно покупают газ.

"Увеличению реализации автогаза также способствует отсутствие лимитов для заправки. Его не использует критическая инфраструктура, под которую операторы вынуждены держать определенные объемы бензинов и дизельного горючего, тем самым сокращая их реализацию", – рассказали в одной из сетей.

Еще одна причина – государство не регулирует цены на автогаз, как это делается с бензином.

Реклама

"Сейчас цены на автогаз рынок регулирует самостоятельно, получая справедливую маржинальность. В то время как цены на другие виды горючего, установленные государством, привели к дефициту", – рассказали в одной из сетей АЗС и добавили, что пока нет возможности приобрести бензин и ДТ по такой цене, которая позволила бы торговать не в убыток.

В то же время, растут и объемы поставок автогаза в Украину. Однако это не позволит его накапливать, поскольку как только его привозят, все сразу же реализуют.

Кроме того, не на всех станциях сетей АЗС есть автогаз, а вот некоторые сети вообще не почувствовали на себе спрос на этот вид горючего.

Дефицит топлива

В конце апреля правительство повысило предельные торговые надбавки, что сразу повлекло за собой поднятие цен на горючее в сетях АЗС. Больше всего почувствовали подорожание клиентов сетей WOG, ОККО и "Укрнафта".

Реклама

Учитывая нехватку горючего, сети заправок ввели ограничения на объем, который может быть продан в одни руки. До 10 литров продают клиентам WOG при наличии их карты лояльности PRIDE.

Водители могут получить до 10 литров горючего PULLS 95 и PULLS Diesel на ОККО, если имеют карту Fishka. Если такой карты нет, то продают максимум пять литров горючего. Таким образом, пытаются приберечь бензин и дизель для защитников, медиков и служб критической инфраструктуры.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, что на фоне бензинового кризиса появились новые виды мошенничества. Одна из наиболее распространенных схем – покупка талонов из рук, оказываемых недействительными.

Еще одна проблема – смешивание горючего. Она существовала и раньше, поскольку некоторые люди пытались обойти налоги. Однако теперь качество такого топлива ухудшилось, потому что нет необходимых компонентов.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Украине постараются избежать дефицита горючего – Министерство энергетики уже ведет переговоры с европейскими партнерами. Для украинских водителей также временно отменили один из штрафов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,80 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
Новые тенденции на рынке труда

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39554.45

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2929.07

Litecoin (LTC)

105.41

Ripple (XRP)

0.64

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять