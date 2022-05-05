Касается каждого водителя: три вопроса о дефиците топлива в Украине

Топливный кризис в Украине продолжается, водителям советуют запастись терпением еще на несколько недель

На украинских заправках снова дефицит бензина / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине продолжается топливный дефицит. Водители часами стоят в очередях, заправки ограничивают объем отпускаемого в одни руки бензина, а некоторые сети повысили цены до 65 грн за литр. А с доставкой бензин и вовсе продают по 75 грн за литр.

"Сегодня" поговорили с водителями и экспертами рынка о том, как люди заправляют свои автомобили и когда ожидать окончания топливного кризиса.

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Сколько заливают

Уже вторую неделю в Украине дефицит топлива. На большинстве заправок бензина попросту нет, а там, где он появляется, вводят ограничения на одну заправку.

В столице водители сообщают, что крупные сети ввели идентификацию клиентов по скидочным картам. И если водитель заправился на одной из заправок, то на другой в течение определенного времени заправиться уже не сможет. Так сеть WOG продает по 10 л в сутки только тем, у кого есть карта лояльности PRIDE.

Сеть заправок ОККО изменила условия для клиентов. Раньше те, у кого есть карта Fishka, могли заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel от 10 л в одно авто. Теперь они могут получить от 15 л.

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Однако для владельцев такой карты лимиты разные, они могут быть от 15, 20 и 30 литров. А вот если раньше клиенты без карты Fishka могли заправиться, то теперь это невозможно.

По сообщениям водителей на автофорумах, на большинстве заправок очереди от 40 минут до двух часов.

В сети "Авиас" при наличии топлива заправляют по 20 литров за один раз, но запрещают набирать бензин в канистры. Можно лить топливо исключительно в бак.

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Большинство сетей обычным водителям продает только премиальные виды топлива. Непремиальные бензин А-95 и дизельное топливо отпускают исключительно для машин критической инфраструктуры и ВСУ.

Как изменились цены

Крупные сети продолжают продавать топливо по ценам, которые установило правительство. На них премиальный 95-й бензин стоит около 38 грн за литр, а дизельное топливо – около 41 грн за литр.

Но есть сети, которые продают нестандартные виды топлива. Так, например, бензин марки 98+ на заправке "Grand Petrol" продается по 52 грн за литр. Некоторые заправки и вовсе отказываются следовать госрегулированию цен и в регионах, где нет топлива, ставят цены, которых нет даже в Европе.

Так, например, водители из Киевской области жалуются на очень дорогой бензин на тех заправках, которые до этого торговали топливом сомнительного качества. На форумах говорят о том, что цена 95-го бензина в Богуславе поднялась до 65 гривен, а в Украинке бензин стоит по 60 грн за литр. Зато на этих АЗС нет очередей.

На сайтах объявлений и вовсе продают 95-й бензин канистрами с доставкой по космической цене. Заказать можно минимум 20 литров, по 75 грн за литр. То есть за двадцатилитровую канистру вы заплатите 1500 грн.

Эксперты говорят, что такие цены не соответствуют реалиям рынка, а являются спекулятивными. Как только дефицит закончится, бензин подешевеет до уровня, который мы видим на крупных сетевых АЗС.

Когда ждать нормализации

Эксперты говорят, что вся нынешняя сложность в поставках топлива заключается в смене логистики. Если раньше украинские трейдеры закупали его в Беларуси, Европе и получали морем, то теперь из этих трех маршрутов остался только один – европейский.

Плюс уничтожение врагом Кременчугского НПЗ и порядка двух десятков нефтебаз на территории Украины привело к резкому уменьшению складских запасов горючего.

Украинские компании уже законтрактовали достаточное количество бензина и дизельного топлива, но теперь большая проблема доставить его в Украину. Дело в том, что многие украинские вагоны и автоцистерны попросту не соответствуют европейским требования по перевозке опасных грузов, а того парка, что есть, пока не хватает.

В правительстве говорят, что смогут справиться с дефицитом топлива чуть ли не до конца недели. Но эксперты более пессимистичны.

"Ожидаем нормализации ситуации на заправках до конца месяца. Цены будут зависеть от мировых, но мы не ожидаем серьезных колебаний более 10%. Поэтому к концу мая топливо на заправках будет продаваться по 40-42 грн за литр, с возможными колебаниями на 10% "как в большую, так и меньшую сторону". Все будет зависеть от колебаний цен на мировых энергетических биржах, – пояснил "Сегодня" директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

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