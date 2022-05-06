Бензиновый кризис в разгаре: АЗС разрешили повысить цены на топливо

В Министерстве экономики ввели новые изменения во время бензинового кризиса

Минэкономики ослабило ограничения для АЗС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине автозаправочным станциям разрешили повысить цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Теперь средняя цена литра бензина составляет 31,19 грн, а дизельного топлива – 35,63 грн. Это значит, что с учетом торговой наценки АЗС могут продавать бензин по 37,69 грн/л, а дизель – по 42,63 грн/л.

Ранее Минэкономики уже поднимало размер торговой наценки на топливо, чтобы снизить его дефицит.

Бензиновый кризис в Украине

Из-за действий оккупантов страну поглотила ощутимая нехватка топлива и сетям АЗС пришлось ввести определенные ограничение на его продажу.

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На заправках ОККО, клиенты, имеющие карту Fishka могут получить от 15, 20 и 30 литров, в зависимости от типа карты, а те, у кого Fishka нет вообще не могут заправиться.

АЗС сети WOG заявили, что продавать смогут только 10 литров бензина в одно авто в сутки, а ограничения для отпуска в канистру отменили.

В сети "Авиас" заправляют по 20 литров за один раз, при наличии горючего, но запрещают набирать бензин в канистры, исключительно в бак.

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На "БРСМ-Нефть" ограничения отличаются для каждого вида топлива:

95 Euro Plus – 20 литров;

A95 Bio – 100 л;

ГП Euro plus – 50 л;

Газ – 30 л.

Также есть тенденция к тому, что обычным водителям продают только премиальные виды топлива, а наиболее популярными заправляют машины критической инфраструктуры и ВСУ.

"Сегодня" раньше писали, к чему готовиться украинским водителям в ближайшее время и рассказывали, когда обещают решить вопрос с бензиновым кризисом.