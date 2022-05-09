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Номери для деяких авто зміняться: на які символи введуть жорстке табу

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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9 травня, 10:08
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Розповідаємо, як тепер в Україні реєструватимуть номерні знаки для деяких автомобілів
Реєструвати номери для електрокарів можна з новими знаками
Реєструвати номери для електрокарів можна з новими знаками / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти, які здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, зробили літери Z та V символами фашизму і символами всіх своїх злочинів проти українців під час цієї війни. Відтак депутати вирішили прибрати їх з номерних знаків електромобілів.

Про це йдеться у Facebook депутата від фракції "Слуга народу" Ігора Фріса.

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Що змінилося

У 2020 році в Україні затвердили символи для електромобілів. Серед них є і літери Z і V. Наприклад, Z означає Zero emission, тобто "нульові викиди в атмосферу". Такі знаки відрізняють електрокари від інших авто і дають їм певні пільги: безоплатні стоянки на місцях зарядки електромобілів, в'їзд в екологічно чисті райони та інше.

Однак після повномасштабного вторгнення РФ ці символи набули нового негативного значення для українців, тому з'явилася ініціатива прибрати їх з номерних знаків.

Ігор Фріс повідомив, що разом з юристами направив звернення до Міністерства внутрішніх справ з проханням прибрати ці літери з усіх електромобілів. На що у відомстві відповіли схвально.

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"Міністерством прийняті управлінські рішення, спрямовані на непоширення символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями неонацистської тоталітарної росії у війні проти України. Вже з понеділка (9 травня 2022 року) можливо буде зареєструвати електромобіль, обравши державний номерний знак з суфіксом, що починається на латинську Y. В кирилиці вона читається як У – Україна", – йдеться у повідомленні депутата.

Бензинова криза в Україні

Раніше ми розповідали, що у Міністерстві економіки запровадили чергові зміни під час бензинової кризи.

Тепер середня ціна літра бензину становить 31,19 грн, а дизельного пального – 35,63 грн. Це означає, що з урахуванням торгової націнки АЗС можуть продавати бензин по 37,69 грн/л, а дизель – по 42,63 грн/л.

Також ми писали, що усі проблеми у постачанні пального полягають у зміні логістики. Якщо раніше українські трейдери закуповували його у Білорусі, Європі та отримували морем, то тепер з цих трьох маршрутів залишився лише один – європейський.

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Плюс знищення ворогом Кременчуцького НПЗ та близько двох десятків нафтобаз на території України призвело до різкого зменшення складських запасів пального.

Українські компанії вже законтрактували достатню кількість бензину та дизельного пального, але тепер велика проблема доставити його в Україну. Річ у тому, що багато українських вагонів і автоцистерн просто не відповідають європейським вимогам щодо перевезення небезпечних вантажів, а того парку, що є, поки що не вистачає.

"Очікуємо на нормалізацію ситуації на заправках до кінця місяця. Ціни залежатимуть від світових, але ми не очікуємо серйозних коливань більше 10%. Тому до кінця травня пальне на заправках продаватиметься по 40-42 грн за літр, з можливими коливаннями на 10% як у більший, так і менший бік. Усе залежатиме від коливань цін на світових енергетичних біржах", – пояснив нам директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

Також читайте у нашому матеріалі про те, що призвело до різкого зростання продажів автогазу. Ми розповідали і про те, як дурять українців під час кризи з пальним.

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