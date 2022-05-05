Продажі зросли на 80%: яке пальне українці купують посеред бензинової кризи

Розповідаємо, яке пальне тепер купують українці, коли на АЗС триває дефіцит бензину

На деяких АЗС різко зросли продажі автогазу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді пообіцяли, що вже за кілька днів дефіциту пального в Україні не буде. Однак ціни будуть вже не такими, як раніше.

Водночас поки бензин на АЗС купити проблематично, обсяги продажу автогазу в деяких мережах зросли на 70-80%. Як передає профільне видання enkorr, такі зміни зафіксували у травні в українських мережах АЗС.

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Чому так сталося

Зріст продажів автогазу у 70-80% зафіксували у травні у порівнянні з першою половиною квітня. І причин цьому декілька.

Основні дві такі: брак бензину на АЗС, та спричинений цим ажіотажний попит. У мережах АЗС розповідають, що зараз клієнти не обирають, чим саме заправлятися. Оскільки з бензином проблеми великі, а з газом ситуація значно краща, водії очевидно купують газ.

"Збільшенню реалізації автогазу також сприяє відсутність лімітів для заправки. Його не використовує критична інфраструктура, під яку оператори змушені тримати певні обсяги бензинів і дизельного пального, водночас зменшуючи їхню реалізацію", – розповіли в одній з мереж.

Ще одна причина – держава не регулює ціни на автогаз, як це робить з бензином.

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"Зараз ціни на автогаз ринок регулює самостійно, отримуючи справедливу маржинальність. Тоді як ціни на інші види пального, встановлені державою, призвели до дефіциту", – розповіли в одній з мереж АЗС і додали, що наразі немає змоги придбати бензин і ДТ за такою ціною, яка б дозволила торгувати не збитково.

Водночас зростають також обсяги постачання автогазу в Україну. Проте, це не дасть змоги його накопичувати, оскільки щойно його привозять, все одразу ж реалізують.

До того ж, не на всіх станціях мереж АЗС є автогаз, а от деякі мережі взагалі не відчули на собі попиту на цей вид пального.

Дефіцит пального

Наприкінці квітня уряд підвищив граничні торговельні надбавки, що одразу спричинило підняття цін на пальне в мережах АЗС. Найбільше відчули подорожчання клієнти мереж WOG, ОККО та "Укрнафта".

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З огляду на нестачу пального, мережі заправок ввели обмеження на об’єм, який можуть продати в одні руки. До 10 літрів продають клієнтам WOG за умови наявності їхньої картки лояльності PRIDE.

Водії можуть отримати до 10 літрів пального PULLS 95 та PULLS Diesel на ОККО, якщо мають картку Fishka. Якщо такої картки немає, то продають максимум п'ять літрів пального. У такий спосіб намагаються приберегти бензин і дизель для захисників, медиків та служб критичної інфраструктури.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн розповів, що на фоні бензинової кризи з'явилися нові види шахрайства. Одна з найбільш поширених схем – купівля талонів з рук, які виявляються недійсними.

Ще одна проблема – змішування пального. Вона існувала й раніше, оскільки деякі люди намагалися обійти податки. Проте тепер якість такого пального погіршилась, бо немає необхідних компонентів.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як в Україні намагатимуться уникнути дефіциту пального – Міністерство енергетики вже веде перемовини з європейськими партнерами. Для українських водіїв також тимчасово скасували один зі штрафів.