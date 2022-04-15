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Дефицит все глубже: куда дорастут цены на автогаз в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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15 апреля, 17:06
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Рассказываем, почему эксперты дали неутешительный прогноз относительно рынка топлива в Украине
Что будет с ценой на автогаз в ближайшее время
Что будет с ценой на автогаз в ближайшее время / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В ближайшее время в Украине стоимость автогаза может сравняться или даже стать выше стоимости бензина А-95.

Об этом заявили эксперты консалтинговой группы "А-95".

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По их прогнозам, в ближайшее время голубое топливо для автомобилей с ГБО поднимется в цене до 34 грн за литр.

При этом средняя стоимость бензина А-95 на украинских АЗС составляет 33,96 гривен на данный момент.

Такой неблагоприятный прогноз эксперты сделали потому, что компания Укргаздобыча на торгах 14 апреля продала сжиженный газ по цене 57 тыс. грн за тонну, что является абсолютным рекордом за всю историю рынка.

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К такой высокой цене привел дефицит сжиженного газа в Украине.

Дефицит на заправках

Ранее мы уже рассказывали, что в Украине растут цены на все виды топлива, правда, почти не заметно – на 7 – 8 копеек.

При этом из всех сетей АЗС пропал премиальный бензин А-95+ и также бесследно исчез – автогаз.

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На заправках можно без проблем приобрести А-95, цены на этот бензин стартуют от 33 грн/л, а в среднем просят 34,12 грн/л.

Нет перебоев с поставками и с А-92, этот бензин можно купить по цене от 32,22 грн/л., а средняя рыночная стоимость составляет 33,82 грн/л.

Дизельное топливо на АЗС не в дефиците и продают его в среднем по 37,4 грн за литр, но можно найти и по цене около 36 грн/л.

"Сегодня" ранее писали, что ждет рынок топлива в Украине дальше и рассказывали, сколько стоит бензин и дизтопливо в Чехии.

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-
39,49
-
-
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37,40
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