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В Словакии подешевело горючее, а в Украине пропал А-95+ и автогаз – какая ситуация на АЗС

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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14 апреля, 18:40
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Рассказываем о ценах на бензин, дизель и СПГ на украинских и словацких заправках 14 апреля
Коротко – о главных тенденциях на АЗС Украины и Словакии 14 апреля
Коротко – о главных тенденциях на АЗС Украины и Словакии 14 апреля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Правительственные решения в марте позволили избежать дефицита и существенного удорожания топлива на АЗС в Украине. Однако сейчас эксперты прогнозируют кардинальные изменения на рынке.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать актуальные цены на бензин, дизель и автогаз на АЗС Словакии и сравнить с ситуацией на украинском рынке.

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Цены на топливо в Словакии

В соседней стране, в отличие от Германии, горючее на заправках подешевело. Это касается фактически всех видов бензина и дизеля.

Бензин А-95 можно купить по 1,73 евро/л (54,8 грн). На минувшей неделе на заправках его сбывали по 1,76 евро/л (55,75 грн).

А-98 стабильно удерживает позицию на уровне 1,91 евро/л (60,5 грн). 9 апреля за этот вид бензина на АЗС просили 1,93 евро/л (61,13 грн.).

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Обычный дизель сбывают по 1,71 евро/л (54,16 грн), хотя несколько дней назад стоимость литра ДТ составила 1,72 евро/л (54,48 грн).

Премиальный дизель продают за 1,87 евро/л (59,23 грн). Раньше его продавали по 1,88 евро/л (59,55 грн).

Сжиженный газ на заправках остается без ценовых изменений. СПГ можно приобрести по 0,9 евро за литр (28,51 грн.).

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Цены на топливо в Словакии
Цены на топливо в Словакии / Фото: скриншот

Цены на топливо в Украине

На украинских заправках горючее почти незаметно растет в цене. На все виды продукции возросла стоимость на 7 – 8 копеек.

Из всех сетей АЗС пропал премиальный бензин А-95+. По состоянию на 14 апреля его невозможно купить даже на ОККО. В дефиците также автогаз, информации о наличии которого нет ни на одной из заправок.

Бензин А-95 можно приобрести на большинстве заправок. Цены стартуют от 33 грн/л, а в среднем просят 34,12 грн/л.

Сохраняется в продаже и бензин А-92. Его можно купить по цене от 32,22 грн/л. Средняя рыночная стоимость составляет 33,82 грн/л.

Заправки укомплектованы и дизельным топливом, которое сбывают, в среднем, по 37,4 грн за литр. Можно найти предложения от 36 грн/л.

Цены на топливо в Украине
Цены на топливо в Украине / Фото: auto.ria.com

Рынок горючего в Украине.

По словам заместителя директора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, бензин А-92 и дальше будет на украинских заправках. Он призвал трейдеров договариваться о закупках в Европе, поскольку этот вид бензина и автогаз используют украинские защитники и аграрии.

Все эксперты убеждены, что на рынке горючего удешевления в ближайшее время не будет. Геннадий Рябцев предлагает усилить государственный контроль за ценами на АЗС, а директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн напротив, отмечает потребность в свободе для компаний.

Ситуация остается сложной в контексте того, что трейдеры не хотят везти горючее на восток и юг страны. Особенно на территории, граничащие с зонами активных боевых действий.

В Украине массово закрываются заправки из-за войны. Сергей Куюн сообщал, что до вторжения России работало около 7000 АЗС, а сейчас открыта только половина. Учитывая тенденции к закрытию малых и средних сетей, в перспективе это число может еще сократиться.

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