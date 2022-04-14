Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

У Словаччині подешевшало пальне, а в Україні зник А-95+ і автогаз – яка ситуація на АЗС

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 18:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про ціни на бензин, дизель і СПГ на українських та словацьких заправках 14 квітня
Коротко – про головні тенденції на АЗС України та Словаччини 14 квітня
Коротко – про головні тенденції на АЗС України та Словаччини 14 квітня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Урядові рішення в березні дозволили уникнути дефіциту та суттєвого подорожчання пального на АЗС в Україні. Однак зараз експерти прогнозують кардинальні зміни на ринку.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз на АЗС Словаччини та порівняти з ситуацією на українському ринку.

Реклама

Ціни на пальне в Словаччині

У сусідній країні, на відміну від Німеччини, пальне на заправках подешевшало. Це стосується, фактично, усіх видів бензину та дизелю.

Бензин А-95 можна купити по 1,73 євро/л (54,8 грн). Минулого тижня на заправках його збували по 1,76 євро/л (55,75 грн).

А-98 стабільно втримує позицію на рівні 1,91 євро/л (60,5 грн). 9 квітня за цей вид бензину на АЗС просили 1,93 євро/л (61,13 грн).

Реклама

Звичайний дизель збувають по 1,71 євро/л (54,16 грн), хоч кілька днів тому вартість літра ДП становила 1,72 євро/л (54,48 грн).

Преміальний дизель продають за 1,87 євро/л (59,23 грн). Раніше його продавали по 1,88 євро/л (59,55 грн).

Скраплений природний газ на заправках залишається без цінових змін. СПГ можна придбати по 0,9 євро за літр (28,51 грн).

Реклама

Ціни на пальне в Словаччині
Ціни на пальне в Словаччині / Фото: скріншот

Ціни на пальне в Україні

На українських заправках пальне майже непомітно зростає в ціні. На усі види товару зросла ціна на 7 – 8 копійок.

Зі всіх мереж АЗС зник преміальний бензин А-95+. Станом на 14 квітня його неможливо купити навіть на ОККО. У дефіциті також автогаз, інформації про наявність якого немає на жодній із заправок.

Бензин А-95 можна придбати на більшості заправок. Ціни стартують від 33 грн/л, а в середньому просять 34,12 грн/л.

Зберігається в продажу й бензин А-92. Його можна купити за ціною від 32,22 грн/л. Середня ринкова ціна становить 33,82 грн/л.

Заправки укомплектовані й дизельним пальним, яке збувають, в середньому, по 37,4 грн за літр. Можна знайти пропозиції від 36 грн/л.

Ціни на пальне в Україні
Ціни на пальне в Україні / Фото: auto.ria.com

Ринок пального в Україні

За словами заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева, бензин А-92 й надалі буде на українських заправках. Він закликав трейдерів домовлятися про закупівлі в Європі, оскільки цей вид бензину і автогаз використовують українські захисники та аграрії.

Усі експерти переконані, що на ринку пального здешевшання найближчим часом не буде. Геннадій Рябцев пропонує посилити державний контроль за цінами на АЗС, а директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн навпаки, наголошує на потребі в свободі для компаній.

Ситуація залишається складною в контексті того, що трейдери не хочуть везти пальне на схід та південь країни. Особливо на території, що межують із зонами активних бойових дій.

В Україні масово зачиняються заправки через війну. Сергій Куюн повідомляв, що до вторгнення Росії працювало майже 7000 АЗС, а зараз відчинена лише половина. З огляду на тенденції до закриття малих і середніх мереж, в перспективі це число може ще скоротитися.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,59
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти