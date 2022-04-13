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Цены будут высокими: сколько будет стоить бензин и дизель в апреле

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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13 апреля, 07:12
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Благодаря использованию стратегических запасов нефти в США, цены на бензин в мире снизились
Украинские компании продолжат покупать горючее в Европе
Украинские компании продолжат покупать горючее в Европе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Американцы отказались от российской нефти, хотя импортировали из РФ более 10% от общего количества. В качестве альтернативы, пока США будут использовать свои запасы и будут искать новые источники поставок.

Как рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в интервью Минфину, благодаря этому Штаты снизили спрос на нефть в мире и на рынке сразу произошло подешевение – цены на бензин упали на 5,4%.

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Согласно заявлению Джо Байдена, еще 30 стран планируют поступить так же. Но таких мер хватит всего на 6 месяцев. За это время нужно нарастить добычу ресурсов в Саудовской Аравии, Венесуэле, Иране и других странах и наладить поставки.

"Цены на горючее будут зависеть только от того, что происходит в мире. В марте из-за войны в Украине нефть подорожала до 140 долларов за баррель, что на 40% больше, чем до войны. Сейчас цены откатились до 100 110 долларов, но стабильности нет", – подчеркнул Куюн.

Какими будут цены на топливо?

Поэтому потребители не должны ожидать сильного удешевления. Особенно, пока европейские поставщики горючего выставляют более высокие цены из-за спроса в Украине. Остается надеяться, что в апреле цены на бензин останутся в пределах 40 гривен, а на дизель – в пределах 42 гривен.

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Если бы власти вовремя не отменили акциз на нефтепродукты и не снизили НДС до 7%, то на рынке было бы ощутимое подорожание. Украинцам уже сейчас пришлось бы платить более 50 грн/л.

По нашим оценкам, этот шаг власти позволил потребителям в целом сэкономить на топливе до 5 млрд грн в месяц, – подчеркнул Куюн.

Откуда будут поставлять бензин и дизель?

Украина останется активным импортером на европейском рынке. Основные закупки происходят из Польши, Румынии и Литвы, но есть и планы по расширению на порты и заводы в:

  • Нидерландах;
  • Италии;
  • Греции.

Кроме этого, США через европейские порты будет доставлять в Украину дизельное горючее. Перспективы для наших трейдеров есть, хотя сейчас покупают немного.

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"До войны Украина потребляла 10 – 12 млн тонн в год бензина, сейчас этот показатель резко упал. Польша потребляет до 30 млн тонн, Германия – еще больше, так что законтрактовать нужные нам объемы вполне реально", – заметил Сергей Куюн.

Высокая цена на европейское горючее высока, в том числе и из-за сложной логистики. Со временем маршруты отработают и возможное удешевление. Ожидается увеличение железнодорожных поставок, что является более доступным вариантом для украинских компаний.

Ситуация с энергоносителями

С понедельника, 11 апреля, на бирже резко упали цены на нефть эталонных марок. Это связывают с сокращением потребления энергоресурса в Китае на 1,3 млн баррелей в сутки. Так, Brent стоила 98,72 долл./баррель, WTI — 93,97 долл./баррель, а российская Urals обесценилась до 70,89 долл./баррель.

По словам советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, цены на нефть в мире не могут постоянно расти, даже если Запад откажется от российских энергоносителей. Некоторые страны опасаются инфляции, но на рынке цены быстро вернутся в норму.

Причина, по которой я считаю, что цена на нефть упадет, состоит в том, что на рынок будет поступать дополнительная сырая нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока, – объяснил Устенко.

В то же время из-за российской агрессии Евросоюз может установить более амбициозные цели для перехода на альтернативные источники энергии. Европа будет заменять российские нефть и газ "зелеными" ресурсами.

Украинские компании продолжают призывать мир отказаться от финансирования кровавой энергетики и остановить войну. Есть достаточно простой план, Как это сделать.

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