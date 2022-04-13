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Ціни будуть високими: скільки коштуватиме бензин і дизель в квітні

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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13 квітня, 07:12
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Завдяки використанню стратегічних запасів нафти в США, ціни на бензин у світі знизились
Українські компанії продовжать купувати пальне в Європі
Українські компанії продовжать купувати пальне в Європі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Американці відмовились від російської нафти, хоч імпортували з РФ понад 10% від загальної кількості. Як альтернативу, поки що США використовуватимуть свої запаси та шукатимуть нові джерела поставок.

Як розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в інтерв’ю "Мінфіну", завдяки цьому Штати знизили попит на нафту в світі й на ринку одразу відбулось подешевшання – ціни на бензин впали на 5,4%.

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Відповідно до заяви Джо Байдена, ще 30 країн планують зробити так само. Але таких заходів вистачить лише на 6 місяців. За цей час потрібно наростити видобування ресурсів у Саудівській Аравії, Венесуелі, Ірані та інших країнах і налагодити постачання.

"Ціни на пальне залежатимуть лише від того, що відбувається в світі. У березні через війну в Україні нафта подорожчала до 140 доларів за барель, що на 40% більше ніж до війни. Зараз ціни відкотились до 100 – 110 доларів, але стабільності немає", – наголосив Куюн.

Якими будуть ціни на пальне?

Тож споживачі не повинні очікувати на сильне здешевшання. Особливо, поки європейські постачальники пального виставляють вищі ціни через попит в Україні. Залишається сподіватися, що в квітні ціни на бензин залишаться в межах 40 гривень, а на дизель – у межах 42 гривень.

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Якщо би влада вчасно не скасувала акциз на нафтопродукти та не зменшила ПДВ до 7%, то на ринку було б відчутне здорожчання. Українцям уже зараз довелося би платити понад 50 грн/л.

За нашими оцінками, цей крок влади дозволив споживачам загалом зекономити на пальному до 5 млрд грн на місяць, – підкреслив Куюн.

Звідки постачатимуть бензин і дизель?

Україна залишиться активним імпортером на європейському ринку. Основні закупівлі відбуваються з Польщі, Румунії та Литви, але є й плани щодо розширення на порти й заводи в:

  • Нідерландах;
  • Італії;
  • Греції.

Окрім цього, США через європейські порти доставлятиме в Україну дизельне пальне. Перспективи для наших трейдерів є, хоч зараз купують не дуже багато.

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"До війни Україна споживала 10 – 12 млн тонн на рік бензину, зараз цей показник різко впав. Польща споживає до 30 млн тонн, Німеччина – ще більше, тож законтрактувати потрібні нам об’єми цілком реально", – зауважив Сергій Куюн.

Висока ціна на європейське пальне висока, зокрема й через складну логістику. Із часом маршрути відпрацюють і можливе подешевшання. Очікується збільшення залізничних поставок, що є більш доступним варіантом для українських компаній.

Ситуація з енергоносіями

З понеділка, 11 квітня, на біржі різко впали ціни на нафту еталонних марок. Це пов’язують зі скороченням споживання енергоресурсу в Китаї на 1,3 млн барелів на добу. Так, Brent коштувала 98,72 дол./барель, WTI — 93,97 дол./барель, а російська Urals знецінилась до 70,89 дол./барель.

За словами радника президента України з економічних питань Олега Устенка, ціни на нафту в світі не можуть постійно зростати, навіть якщо Захід відмовиться від російських енергоносіїв. Деякі країни побоюються інфляції, але на ринку ціни швидко повернуться до норми.

Причина, через яку я вважаю, що ціна на нафту впаде, полягає в тому, що на ринок надходитиме додаткова сира нафта з Латинської Америки та Близького Сходу, – пояснив Устенко.

Водночас через російську агресію Євросоюз може встановити більш амбітні цілі для переходу на альтернативні джерела енергії. Європа замінятиме російські нафту та газ "зеленими" ресурсами.

Українські компанії продовжують закликати світ відмовитись від фінансування кривавої енергетики та зупинити війну. Є досить простий план, як це зробити.

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