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Дефіцит дедалі глибше: куди доростуть ціни на автогаз в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 квітня, 17:06
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Розповідаємо, чому експерти дали невтішний прогноз щодо ринку палива в Україні
Що буде з ціною на автогаз найближчим часом
Що буде з ціною на автогаз найближчим часом / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Найближчим часом в Україні вартість автогазу може зрівнятися або навіть стати вищою за вартість бензину А-95.

Про це заявили експерти консалтингової групи "А-95".

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За їхніми прогнозами, найближчим часом блакитне паливо для автомобілів із ГБО підніметься в ціні до 34 грн за літр.

При цьому середня вартість бензину А-95 на українських АЗС становить 33,96 гривень на даний момент.

Такий несприятливий прогноз експерти зробили тому, що компанія Укргазвидобування на торгах 14 квітня продала скраплений газ за ціною 57 тис. грн. за тонну що є абсолютним рекордом за всю історію ринку.

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До такої високої ціни привів дефіцит скрапленого газу в Україні.

Дефіцит на заправках

Раніше ми вже розповідали, що в Україні зростають ціни на всі види палива правда, майже не помітно – на 7 – 8 копійок.

При цьому зі всіх мереж АЗС пропав преміальний бензин А-95+ і також безслідно зник – автогаз.

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На заправках можна придбати А-95, ціни на цей бензин стартують від 33 грн/л, а в середньому просять 34,12 грн/л.

Немає перебоїв із поставками і з А-92, цей бензин можна купити за ціною від 32,22 грн/л., а середня ринкова вартість становить 33,82 грн/л.

Дизельне паливо на АЗС не в дефіциті і продають його в середньому 37,4 грн за літр, але можна знайти за ціною близько 36 грн/л.

"Сьогодні" раніше писали, що чекає ринок палива в Україні далі й розповідали, скільки коштує бензин та дизпальне в Чехії.

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