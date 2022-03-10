Что делать с авто во время войны – где и в каких условиях оставить

Рассказываем, как подготовить автомобиль к длительному хранению в условиях войны

Как подготовить автомобиль к длительному хранению в условиях войны / Фото: ГСЧС, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения много людей эвакуируются из Украины за границу. Некоторые это делают на собственных авто, а некоторые свой транспорт оставляют на хранение дома.

Auto24 сообщает, что опасностей во время военных действий для оставленного автомобиля много, а потому владельцам следует подготовиться.

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Что может произойти с машиной

Пока вас нет, ваш автомобиль в зоне боевых действий может попасть под пули или же в него могут попасть снаряды. Поломки могут вызвать и технические причины или непогода.

Еще одна опасность – мародеры.

Где хранить авто

Лучше всего для долгого хранения транспорта подходят гаражи. Такие постройки защитят и от плохих погодных условий, и от снарядов, пуль и осколков.

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Важно понимать, что металлические ворота легко пробиваются пулями и осколками, именно поэтому автомобиль следует располагать самой дешевой стороной, то есть багажником, к воротам.

Чтобы не было заржавления, место хранения должно быть сухим. А если это гараж, то преимуществом будет вентиляция.

Как подготовить авто

Сначала стоит посмотреть аккумулятор. Его лучше отключить во избежание возможного короткого замыкания и пожара. Его можно даже извлечь и хранить отдельно от автомобиля.

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Далее накачайте шины, ведь со временем колеса точно спустятся. Если покрышка будет стоять со смятым бортом, то ее каркас деформируется. Поэтому качать можно с превышением рекомендуемого давления.

Также можно поставить автомобиль на колодки, чтобы колеса были не под давлением автомобиля, а в воздухе.

А чтобы защитить транспорт от мародеров, нужно по возможности сменить резину на старую, чтобы она не имела большой ценности в глазах воров.

Из салона нужно изъять абсолютно все вещи. Обратите внимание на жидкости: они могут замерзнуть в холодный период и разорвать тару, в которой находятся.

Если автомобиль в гараже – закрывать дверь смысла нет, ведь профессионалы все равно смогут его украсть. Мародеры также могут погнуть металл, избить окна и сделать другие повреждения.

В баке авто не нужно оставлять много горючего. Это спасет от пожара и не даст преступнику при возможном угоне проехать далеко. От коррозии топливной системы может уберечь порция удаляющего воду средства.

Еще один совет – сделать фото своей машины. Если вдруг автомобиль придется искать – то у вас будут для этого определенные зацепки.

Работает ли сегодня такси

Мы уже писали о том, как во время войны самые популярные службы такси организовали свою работу и возможно ли сегодня воспользоваться их услугами.

Uber, Uklon и Bolt предоставляют услуги не только перевозок, но и гуманитарной и других видов помощи.

Службы такси помогают не только обычным гражданам, но и волонтерам, военным и врачам.

"Сегодня" также рассказывали, как "Новая почта" налаживает сотрудничество во время войны, а также сообщали, что международные платежные системы упразднили плату за переводы в Украину.