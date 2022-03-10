Что делать с авто во время войны – где и в каких условиях оставить

Во время военного положения много людей эвакуируются из Украины за границу. Некоторые это делают на собственных авто, а некоторые свой транспорт оставляют на хранение дома.
Auto24 сообщает, что опасностей во время военных действий для оставленного автомобиля много, а потому владельцам следует подготовиться.
Что может произойти с машиной
Пока вас нет, ваш автомобиль в зоне боевых действий может попасть под пули или же в него могут попасть снаряды. Поломки могут вызвать и технические причины или непогода.
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Еще одна опасность – мародеры.
Где хранить авто
Лучше всего для долгого хранения транспорта подходят гаражи. Такие постройки защитят и от плохих погодных условий, и от снарядов, пуль и осколков.
Важно понимать, что металлические ворота легко пробиваются пулями и осколками, именно поэтому автомобиль следует располагать самой дешевой стороной, то есть багажником, к воротам.
Чтобы не было заржавления, место хранения должно быть сухим. А если это гараж, то преимуществом будет вентиляция.
Как подготовить авто
Сначала стоит посмотреть аккумулятор. Его лучше отключить во избежание возможного короткого замыкания и пожара. Его можно даже извлечь и хранить отдельно от автомобиля.
Далее накачайте шины, ведь со временем колеса точно спустятся. Если покрышка будет стоять со смятым бортом, то ее каркас деформируется. Поэтому качать можно с превышением рекомендуемого давления.
Также можно поставить автомобиль на колодки, чтобы колеса были не под давлением автомобиля, а в воздухе.
А чтобы защитить транспорт от мародеров, нужно по возможности сменить резину на старую, чтобы она не имела большой ценности в глазах воров.
Из салона нужно изъять абсолютно все вещи. Обратите внимание на жидкости: они могут замерзнуть в холодный период и разорвать тару, в которой находятся.
Если автомобиль в гараже – закрывать дверь смысла нет, ведь профессионалы все равно смогут его украсть. Мародеры также могут погнуть металл, избить окна и сделать другие повреждения.
В баке авто не нужно оставлять много горючего. Это спасет от пожара и не даст преступнику при возможном угоне проехать далеко. От коррозии топливной системы может уберечь порция удаляющего воду средства.
Еще один совет – сделать фото своей машины. Если вдруг автомобиль придется искать – то у вас будут для этого определенные зацепки.
Работает ли сегодня такси
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Службы такси помогают не только обычным гражданам, но и волонтерам, военным и врачам.
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