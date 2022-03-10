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Бесплатные услуги для украинцев: международные платежные системы отменили плату за переводы

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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10 марта, 12:47
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Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo отменили плату за переводы в Украину
Ряд международных платежных систем отменил плату за переводы
Ряд международных платежных систем отменил плату за переводы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В связи с военным положением в Украине банки изменяют правила предоставление разных услуг. Кроме того, крупный бизнес и мировые системы пытаются помочь Украине в период кризиса.

В Национальном банке Украины сообщили, что международные системы перевода средств объявили о бесплатных услугах для украинцев и отмене платы за переводы в Украину.

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Кроме этого, некоторые системы заявили и о других видах помощи Украине, которая находится в состоянии войны.

Помощь детям

Компания Ria намерена поддержать международную организацию, оказывающую помощь и поддерживающую детей Save the Children. Такая деятельность направлена на помощь детям и их семьям, пострадавшим от войны.

В частности, Ria в своей глобальной сети будет призывать клиентов жертвовать средства в помощь.

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Помощь украинской армии

Система перевода средств INTELEXPRESS разрешила своим клиентам без комиссий переводить деньги на специальные счета. С этих счетов деньги пойдут на украинскую армию и гуманитарную помощь для людей, страдающих от военных действий.

Польская система мгновенных платежей Blik также создала специальный ресурс для людей, находящихся в Польше и желающих помочь Вооруженным силам Украины. Они смогут переводить деньги на счет Нацбанка, который открыли в польском госбанке.

Бесплатные услуги для украинцев за границей

Платежная сеть Euronet заявила, что отменяет плату за свои услуги для граждан Украины. Теперь люди с карточками от украинских банков смогут без комиссии снять наличные в банкоматах Euronet в нескольких странах:

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  • Украине;
  • Польши;
  • Венгрии;
  • Словакии;
  • Румынии.

Поддержка клиентов Visa в сложное время

Ранее "Сегодня" писали о том, что Visa заявила, что поддерживает бизнес в Украине в период российской военной агрессии и временно упраздняет транзакционные комиссии.

Кроме того, будут временно отменены внутренние межбанковские и эквайринговые транзакционные комиссии на территории Украины для платежей на благотворительные цели до 31 мая 2022 года.

Также мы писали, что ПриватБанк отменил комиссию за снятие и перевод денег.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

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