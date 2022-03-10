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Не только довезут, но и помогут: как во время войны работают Uber, Uklon и Bolt

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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10 марта, 16:41
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Рассказываем, какие услуги такси предлагают украинцам в военное время
Как во время войны работают Uber, Uklon і Bolt
Как во время войны работают Uber, Uklon і Bolt / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине заставляет бизнес перестраиваться, чтобы выстоять в нестабильные времена. Некоторые вынуждены закрываться, а вот некоторые фирмы предлагают новые возможности для своих клиентов.

"Сегодня" расскажут вам, как во время войны самые популярные службы такси организовали свою работу и возможно ли сегодня воспользоваться их услугами.

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Бесплатные поездки на границе и гуманитарная помощь

Сервис Uber с первого дня войны сообщил, что временно прекращает свою деятельность в связи с боевыми действиями в Украине. Однако уже 2 марта компания заявила о возобновлении работы и ориентации на помощь украинцам, в том числе тем, кто работает в фирме.

Теперь Uber в Украине работает по нескольким направлениям.

  • Гуманитарная помощь. Водители и клиенты через специальную кнопку в приложении могут сделать пожертвование Международному спасительному комитету. Uber передал $500 тыс. для гуманитарных усилий Всемирной продовольственной программы ООН в Украине.
  • Бесплатный проезд на границе. Чтобы поддержать украинских беженцев, Uber бесплатно перевозит людей из украинской границы в польские города. Также бесплатный транспорт предоставляется для сотрудников центров, в которых принимают мигрантов, и для перевозки товаров на склады неправительственных организаций в Польше.
  • Передача продуктов питания и товаров первой необходимости. В Румынии компания собрала 60 тонн товаров первой необходимости. Она передаст их украинцам, для этого сейчас продолжаются договоренности с Обществом Красного Креста.

Еще одно направление помощи от Uber – защита и поддержка своих водителей-работников и их семей.

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Всем водителям в Украине подыскивают работу на компанию в соседних странах и помогают им туда уехать.

В компании отмечают, что пока кроме перевозок границей такси по Украине не работает. Таким образом, Uber хочет защитить от опасности своих водителей. Однако со временем сервис возобновит работу, ведь сейчас в компании ищут пути безопасно восстановить свои услуги.

Сотрудничество с волонтерами от Uklon

Через два дня после вторжения РФ Uklon заявили, что готовы сотрудничать с волонтерами и работникам критически важной инфраструктуры городов. В компании сообщили, что не будут принимать комиссию за выполнение заказов.

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Уже 1 марта Uklon запустили проект "Волонтер". Компания бесплатно осуществляет перевозки для нужд военных, терробороны и больниц, а также для поддержания жизнеобеспечения города. Услуга работает в Киеве и частично в Черкассах и Черновцах. К ним планируется добавить Херсон, Одессу, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и Мариуполь.

Кроме того, автомобили Uklon бесплатно довозят беженцев из Украины в Кишинев в Молдове.

Любой клиент может вызвать такси для собственных нужд. Чтобы найти водителя как можно скорее в Uklon рекомендуют:

  • выбрать наличный способ оплаты;
  • увеличить стоимость поездки (переместить ползунок в приложении на максимум).

В компании отмечают, что продолжительность ожидания может быть длиннее обычного.

Поездка в Bolt за 1 грн

В первые дни полномасштабной войны Bolt пожертвовал €5 млн для неправительственных организаций для помощи украинцам. 1 марта в приложении появилась категория Support, предназначенная для передвижения по городу в случае экстренной необходимости. Все, кому экстренно нужно совершить поездку, могут связаться с водителем-волонтером и проехать за 1 грн.

Также для эвакуации на Запад Украины или за границу Bolt предлагает украинцам бесплатно воспользоваться автопарком. Проверить, в каких городах есть транспорт и где его можно оставить, можно по ссылке.

Bolt также убрали комиссию для водителей. В соседних странах сервис поощряет своих водителей брать поездки к украинской границе, чтобы отвозить украинцев в безопасные места. Также в компании подчеркнули, что перестали предоставлять свои услуги в Беларуси. И изъяли все товары русского производства и русских брендов в сервисе доставки товаров Bolt Market по всей Европе.

Как во время войны работают самые популярные сервисы доставки в Украине

По состоянию на 9 марта сервис Glovo предоставляет услуги в 19 городах Украины. Glovo пытается поставлять еду в места, которые заблокированы оккупантами, или туда, где опасно находиться из-за боевых действий. Для этого компания привлекает курьеров-волонтеров.

В свою очередь, Bolt Food комиссию на все услуги в Украине снизили до нуля. Кроме того, Bolt Food заявили, что передадут Украине более €5 млн. Компания также сплачивает волонтеров, которые будут помогать ресторанам и курьерам бесплатно доставлять необходимые вещи людям, нуждающимся в помощи.

В то же время, украинская компания Rocket заявила, что временно прекращает работу.

"Сегодня" также рассказывали, как "Новая почта" налаживает сотрудничество во время войны, а также сообщали, что международные платежные системы упразднили плату за переводы в Украину.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

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