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Що робити з авто під час війни – де та в яких умовах залишити

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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10 березня, 18:08
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Розповідаємо, як підготувати автомобіль до тривалого зберігання в умовах війни
Як підготувати автомобіль до тривалого зберігання в умовах війни
Як підготувати автомобіль до тривалого зберігання в умовах війни / Фото: ГСЧС, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану багато людей евакуюються з України за кордон. Дехто це робить на власних авто, а дехто свій транспорт залишає на зберігання вдома.

Auto24 повідомляє, що небезпек під час воєнних дій для залишеного автомобіля багато, а тому власникам варто підготуватися.

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Що може статися з машиною

Поки вас немає, ваш автомобіль у зоні бойових дій може потрапити під кулі, або ж у нього можуть влучити снаряди. Поломки можуть спричинити і технічні причини чи негода.

Ще одна небезпека – мародери.

Де зберігати авто

Найкраще для довгого зберігання транспорту підходять гаражі. Такі споруди захистять і від поганих погодних умов, і від снарядів, куль та осколків.

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Важливо розуміти, що металеві ворота легко пробиваються кулями та осколками, саме тому автомобіль варто розташовувати найдешевшою стороною, тобто багажником, до воріт.

Щоб не було заіржавіння, місце зберігання має бути сухим. А якщо це гараж, то перевагою буде вентиляція.

Як підготувати авто

Спершу варто переглянути акумулятор. Його краще відключити, аби уникнути можливого короткого замикання та пожежі. Його можна навіть вийняти та зберігати окремо від автомобіля.

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Далі накачайте шини, адже з часом колеса точно спустяться. Якщо покришка стоятиме із зім'ятим бортом, то її каркас деформується. Тому качати можна з перевищенням рекомендованого тиску.

Також можна поставити авто на колодки, щоб колеса були не під тиском авто, а в повітрі.

А щоб захистити транспорт від мародерів, можна за можливості змінити гуму на стару, щоб вона не мала великої цінності в очах злодіїв.

Із салону потрібно забрати абсолютно всі речі. Звернути увагу варто на рідини: вони можуть замерзнути у холодний період та розірвати тару, в якій знаходяться.

Якщо автомобіль у гаражі – зачиняти двері сенсу немає, адже професіонали все одно зможуть його вкрасти. Мародери також можуть погнути метал, побити вікна та зробити інші пошкодження.

У баку авто не потрібно залишати багато пального. Це врятує від пожежі й не дасть злочинцю при можливому викраденні проїхати далеко. Від корозії паливної системи може уберегти порція засобу, який видаляє воду.

Ще одна порада – зробити фото своєї машини. Якщо раптом автомобіль доведеться шукати – то у вас будуть для цього певні зачіпки.

Чи працює сьогодні таксі

Ми вже писали про те, як під час війни найпопулярніші служби таксі організували свою роботу, та чи можливо сьогодні скористатися їхніми послугами.

Uber, Uklon і Bolt надають послуги не тільки перевезень, а й гуманітарної та інших видів допомоги.

Служби таксі допомагають не лише звичайним громадянам, а й волонтерам, військовим та лікарям.

"Сьогодні" також розповідали, як "Нова пошта" налагоджує співпрацю під час війни, а також повідомляли, що міжнародні платіжні системи скасували плату за перекази в Україну.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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