Безкоштовні послуги для українців: міжнародні платіжні системи скасували плату за перекази

Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS та TransferGo скасували плату за перекази в Україну

Низка міжнародних платіжних систем скасувала плату за перекази / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У зв'язку з воєнним станом в Україні банки змінюють правила надання різних послуг. Крім того, великий бізнес та світові системи намагаються допомогти Україні у кризовий період.

У Національному банку України повідомили, що міжнародні системи переказу коштів оголосили про безкоштовні послуги для українців та скасування плати за перекази в Україну.

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Окрім цього рішення деякі системи заявили і про інші види допомоги Україні, яка знаходиться у стані війни.

Допомога дітям

Компанія Ria має намір підтримати міжнародну організацію, що надає допомогу і підтримує дітей Save the Children. Така діяльність спрямована на допомогу дітям та їхнім сім’ям, що постраждали від війни.

Зокрема, Ria у своїй глобальній мережі закликатиме клієнтів жертвувати кошти на допомогу.

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Допомога українській армії

Система переказу коштів INTELEXPRESS дозволила своїм клієнтам без комісіх переводити гроші на спеціальні рахунки. Із цих рахунків гроші підуть на українську армію та гуманітарну допомогу для людей, що страждають від воєнних дій.

Польська система миттєвих платежів Blik також створила спеціальний ресурс для людей, які перебувають у Польщі і хочуть допомогти Збройним силам України. Вони зможуть переводити гроші на рахунок Нацбанку, який відкрили у польському держбанку.

Безкоштовні послуги для українців за кордоном

Платіжна мережа Euronet заявила, що скасовує плату за свої послуги для громадян України. Тепер люди з картками від українських банків зможуть без комісії зняти готівку в банкоматах Euronet у кількох країнах:

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Україні;

Польщі;

Угорщині;

Словаччині;

Румунії.

Підтримка клієнтів Visa у складний час

Раніше "Сьогодні" писали про те, що Visa заявила, що підтримує бізнес в Україні у період російської військової агресії та тимчасово скасовує транзакційні комісії.

Окрім цього, будуть тимчасово скасовані внутрішні міжбанківські та еквайрингові транзакційні комісії на території України для платежів на благодійні цілі до 31 травня 2022 року.

Також ми писали, що ПриватБанк скасував комісію за зняття та переказ грошей.