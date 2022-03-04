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Visa зупиняє транзакційні комісії в Україні: що це означає

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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4 березня, 18:32
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Компанія намагається підтримати клієнтів торгово-сервісних підприємств у складний час
Visa допоможе українському бізнесу, який страждає від війни з Росією: як саме
Visa допоможе українському бізнесу, який страждає від війни з Росією: як саме / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Компанія Visa заявила, що підтримує бізнес в Україні у період російської військової агресії та тимчасово скасовує транзакційні комісії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Окрім цього, будуть тимчасово скасовані внутрішні міжбанківські та еквайрингові транзакційні комісії на території України для платежів на благодійні цілі до 31 травня 2022 року.

"Команда Visa абсолютно шокована ганебним вторгненням в Україну російських військових сил, якому немає виправдання", – заявила старший віцепрезидент, директор з регіонального розвитку Visa в Україні, Грузії та країнах Кавказу, Центральної Азії та Південно-Східної Європи Віра Платонова.

Вона зазначила, що ці заходи були узгоджені з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та першим заступником голови ВП Ростиславом Шурмою.

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Санкції проти Центробанку

Тим часом західні союзники запровадили санкції проти російського Центрального банку.

Так, усі міжнародні активи розміром 640 мільярдів доларів США будуть заморожені і недоступні РФ.

Це означає, що Центробанк ніяк не зможе підтримати рубель, що стрімко падає.

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"Сьогодні" вже писали як найбільші споживачі російської нафти продають її за безцінь через низький попит, і розповідали, які санкції було запроваджено проти російських банків.

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