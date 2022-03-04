Visa приостанавливает транзакционные комиссии в Украине: что это значит

Компания пытается поддержать клиентов торгово-сервисных предприятий в сложное время

Visa поможет украинскому бизнесу, страдающему от войны с Россией: как именно / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Компания Visa заявила, что поддерживает бизнес в Украине в период российской военной агрессии и временно отменяет транзакционные комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Кроме этого, будут временно отменены внутренние межбанковские и эквайринговые транзакционные комиссии на территории Украины для платежей на благотворительные цели до 31 мая 2022 года.

"Команда Visa абсолютно шокирована позорным вторжением в Украину российских военных сил, которому нет оправдания", - заявила старший вице-президент, директор по региональному развитию Visa в Украине, Грузии и странах Кавказа, Центральной Азии и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.

Она отметила, что эти меры были согласованы с министром цифровой трансформации Михаилом Фёдоровым и первым заместителем главы ОП Ростиславом Шурмой.

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Санкции против Центробанка

Тем временем западные союзники ввели санкции против российского Центрального банка.

Так, все международные активы размером в 640 миллиардов долларов США будут заморожены и недоступны РФ.

Это означает, что Центробанк никак не сможет поддержать стремительно падающий рубль.

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"Сегодня" уже писали, как крупнейшие потребители российской нефти продают ее за бесценок из-за низкого спроса, и рассказывали, какие санкции были введены против российских банков.