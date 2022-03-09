Деяким водіям тепер легше перетнути кордон України: кого стосуються зміни

Водіям віком від 18 до 60 років спростили порядок перетину державного кордону України

Водіям спростили порядок перетину державного кордону України / Фото: ГПСУ, Колаж: Сьогодні

З початку війни Росії проти України багато українців вирішили евакуюватися за кордон. У регіонах біля державних рубежів утворилися значні затори, потяги ходять із запізненням. У цих заторах стоять і критично необхідні гуманітарні вантажі та допомога українській армії.

Щоб налагодити міжнародну логістику уряд спростив порядок перетину держкордону, йдеться на "Урядовому порталі".

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Яких водіїв це стосується?

Спрощення запроваджують для водіїв вантажівок та залізничного транспорту. А саме для тих, хто здійснює:

міжнародні вантажні перевезення;

перевезення для потреб Збройних Сил України;

перевезення медичних вантажів;

вантажів гуманітарної допомоги.

Як скористатися можливістю?

Щоб отримати відповідний дозвіл перевізники, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень, повинні зібрати дані водіїв та передати їх

до Міністерства інфраструктури України;

до Київської обласної чи міської військової адміністрації.

Ці дані можна передавати як письмово, так і в електронному вигляді. Щоб зробити це другим способом, перевізнику потрібно зайти до електронного кабінету у системі "ШЛЯХ" за цим посиланням. Там доступний електронний сервіс "Заявка на перетин 18–60".

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У Міністерстві інфраструктури заявили, що тривалість оформлення усіх документів буде максимально короткою. З моменту отримання заявки від перевізника до повного оформлення має пройти не більше двох годин.

Водночас відповідальність за повернення водія на територію України після виконання перевезення лежить на перевізнику.

Виїзд за кордон: що робити з грішми

"Сьогодні" вже писали, що воєнний стан в Україні приніс деякі обмеження та фінансові проблеми для громадян. З'явилося питання, у якому вигляді вивозити гривню за кордон.

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Проблема у тому, що українці, які переїхали в інші країни з готівкою, часом не можуть її обміняти. Інколи вони змушені міняти її за безцінь. Саме тому виїжджати варто з коштами на платіжній картці.

Національний банк рекомендує не вивозити готівкову гривню за кордон, а внести її на карткові рахунки в Україні.

Також ми уже розповідали, як евакуювати домашню тварину на поїзді та перетнути кордон. А також писали, як залишити небезпечне місце на потязі у середу, 9 березня.