Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Не тільки довезуть, а й допоможуть: як під час війни працюють Uber, Uklon і Bolt

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 березня, 16:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, які послуги служби таксі пропонують українцям у воєнний час
Як під час війни працюють Uber, Uklon і Bolt
Як під час війни працюють Uber, Uklon і Bolt / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні змушує бізнес перелаштовуватися, щоб вистояти у нестабільні часи. Дехто змушений закриватися, а от деякі фірми пропонують нові можливості для своїх клієнтів.

"Сьогодні" розкажуть вам, як під час війни найпопулярніші служби таксі організували свою роботу, та чи можливо сьогодні скористатися їхніми послугами.

Реклама

Безкоштовні поїздки на кордоні та гуманітарна допомога

Сервіс Uber з першого дня війни повідомив, що тимчасово припиняє свою діяльність у зв'язку з бойовими діями в Україні. Проте вже 2 березня компанія заявила про відновлення роботи і орієнтацію на допомогу українцям, зокрема тим, хто працює у фірмі.

Відтепер Uber в Україні працює за кількома напрямками.

  • Гуманітарна допомога. Водії та клієнти через спеціальну кнопку в додатку можуть зробити пожертву Міжнародному комітету порятунку. Також Uber передав $500 тис. для гуманітарних зусиль Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні.
  • Безкоштовний проїзд на кордоні. Щоб підтримати українських біженців Uber безкоштовно перевозить людей з українського кордону до польських міст. Також безкоштовний транспорт надають для співробітників центрів, у яких приймають мігрантів, та для перевезення товарів на склади неурядових організацій у Польщі.
  • Передача продуктів харчування та товарів першої необхідності. У Румунії компанія зібрала 60 тонн товарів першої необхідності. Вона передасть їх українцям, для цього зараз тривають домовленості із Товариством Червоного Хреста.

Ще один напрямок допомоги від Uber – захист та підтримка своїх водіїв-працівників та їхніх сімей.

Реклама

Усім водіям в Україні підшуковують роботу на компанію в сусідніх країнах і допомагають їм туди виїхати.

В компанії наголошують, що поки окрім перевезень кордоном таксі по Україні не працює. Таким чином Uber хоче захистити від небезпеки своїх водіїв. Проте з часом сервіс відновить роботу, адже зараз в компанії шукають шляхи, безпечно відновити свої послуги.

Співпраця з волонтерами від Uklon

За два дні після вторгнення РФ Uklon заявили, що готові співпрацювати з волонтерами та працівникам критично важливої інфраструктури міст. В компанії повідомили, що не братимуть комісію за виконання замовлень.

Реклама

Уже 1 березня Uklon запустили проєкт "Волонтер". Компанія безкоштовно здійснює перевезення для потреб військових, тероборони та лікарень, а також для підтримання життєзабезпечення міста. Послуга працює в Києві та частково у Черкасах і Чернівцях. До них планують додати Херсон, Одесу, Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв та Маріуполь.

Крім того, автомобілі Uklon безкоштовно довозять біженців з України до Кишинева у Молдові.

Будь-який клієнт може викликати таксі для власних потреб. Щоб знайти водія якомога швидше в Uklon рекомендують:

  • обрати готівковий спосіб оплати;
  • збільшити вартість поїздки (перемістити повзунок в додатку на максимум).

В компанії наголошують, що тривалість очікування може бути довшою, ніж зазвичай.

Поїздка у Bolt за 1 грн

У перші дні повномасштабної війни Bolt пожертвував €5 млн для неурядових організацій для допомоги Українцям. 1 березня в додатку з'явилася категорія Support, що призначена для пересування містом у разі екстреної потреби. Усі, кому екстрено потрібно здійснити поїздку, можуть зв'язатися з водієм-волонтером та проїхати за 1 грн.

Також для евакуації на Захід України або за кордон Bolt пропонує українцям безкоштовно скористатися автопарком. Перевірити, у яких містах є транспорт та де його можна залишити, можна за посиланням.

Bolt також скасували комісію для водіїв. У сусідніх країнах сервіс заохочує своїх водіїв брати поїздки до українського кордону, щоб відвозити українців в безпечні місця. Також у компанії наголосили, що припинили надавати свої послуги у Білорусі. І вилучили всі товари російського виробництва та російських брендів у сервісі доставки продуктів Bolt Market по всій Європі.

Як під час війни працюють найпопулярніші сервіси доставки в Україні

Станом на 9 березня сервіс Glovo надає послуги у 19 містах України. Glovo намагається постачати їжу до місць, які заблоковані окупантами, або ж туди, де небезпечно перебувати через бойові дії. Для цього компанія залучає кур'єрів-волонтерів.

У свою чергу Bolt Food комісію на всі послуги в Україні знизили до нуля. Крім того, Bolt Food заявили, що передадуть Україні понад €5 млн. Компанія також гуртує волонтерів, які допомагатимуть ресторанам та кур'єрам безкоштовно доставляти необхідні речі людям, що потребують допомоги.

Водночас українська компанія Rocket заявила, що тимчасово припиняє роботу.

"Сьогодні" також розповідали, як "Нова пошта" налагоджує співпрацю під час війни, а також повідомляли, що міжнародні платіжні системи скасували плату за перекази в Україну.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва "Нафтогаз" і ДТЕК просять міжнародні енергетичні асоціації зупинити співпрацю з Росією Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич "Дія" запустила нову функцію: як тепер відстежити ворожу техніку окупанта Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Росавіація тоне: Китай відмовився надавати запчастини до літаків РФ Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39238.56

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2593.32

Litecoin (LTC)

102.79

Ripple (XRP)

0.73

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Позивний - “Художник”. Артем Азаров - митець з Харкова, який пішов добровольцем в перші дні війни. Прикриваючи побратимів при виконанні бойового завдання в рідному місті, загинув від мінометних обстрілів. Після війни буде створено виставку його мистецьких робіт - як памʼять героїчного вчинку.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у битву з тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою та нестандартній тактиці. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Один з наймолодших комбатів України - йому 27.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як підтримати армію

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти