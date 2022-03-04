Цены заметно изменились: сколько стоит заправить авто 4 марта

В условиях военного положения горючее остается одним из наиболее важных, стратегических товаров, которые бывает сложно достать, а цены на него сразу ползут вверх.
"Сегодня" рассказывают, сколько стоит горючее разных видов на популярных украинских АЗС 4 марта.
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Итак, средняя цена на заправках OKKO и WOG одинаковая:
- А-95+ – 38,99 грн;
- А-95 – 36,75 грн;
- А-92 – 35,99 грн;
- ГП – 35,99 грн.
Цена на АЗС "Авиас":
- А-95+ – 35,45 грн;
- А-95 – 34,95 грн;
- А-92 – 33,95 грн;
- ДП – 34,00 грн.
Цена на АЗС "Укрнефть":
- А-95+ – 35,50 грн;
- А-95 – 35,00 грн;
- А-92 – 34,00 грн;
- ДП – 34,00 грн.
Цена на АЗС Shell:
- А-95+ – 38,99 грн;
- А-95 – 36,75 грн;
- А-92 – 35,99 грн;
- ГП – 36,06 грн.
Цена на АЗС KLO:
- А-95+ – 36,59 грн;
- А-95 – 36,29 грн;
- А-92 – 35,68 грн;
- ДП – 35,59 грн
На других заправках ситуация следующая:
Ограничение на АЗС
Сразу после начала широкомасштабного вторжения в Украину сети АЗС ОККО и WOG ввели ограничения на продажу бензина. Один автомобиль заправляли максимум 20 литрами горючего, из-за дефицита.
1 марта ОККО сообщили, что снимают ограничения на продажу бензина и отметили, что на заправках можно рассчитаться как наличными, так и картой.
Сеть WOG о снятии ограничений пока не сообщала.
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