Цены все еще растут? Сколько стоит бензин и дизель на АЗС

Рассказываем, что происходит на украинских АЗС с момента начала полномасштабной войны с РФ

Что происходит с ценами на бензин / Фото: Коллаж: Сегодня

Цены на бензин на украинских АЗС остаются высокими на фоне продолжающейся войны с российскими оккупантами.

Об этом свидетельствует фото расценок на популярной АЗС, сделанное корреспондентом "Сегодня".

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В частности, литр 95-го бензина стоит почти 37 грн (36,94), 92-го – 36,49, дизель продают по 37,49 и 34,33 грн.

Ограничения по продаже бензина

24 февраля, после начала полномасштабной войны с Россией, автозаправочные станции ОККО и WOG заявили, что ограничивают продажу топлива на одно авто до 20 литров.

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Решение было принято из-за дефицита топлива на заправках и важности заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры.

Также отмечается, что авто спецслужб и критической инфраструктуры будут заправлять вне очереди.

Проблемы для украинских заправок создает и то, что горючее в Украину прекратила поставлять Республика Беларусь, являющаяся сторонником РФ в военных преступлениях на территории нашей страны.

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"Сегодня" также писали, что будет с ценами на бензин после анонсирования Зеленским снижения НДС на все виды горючего.