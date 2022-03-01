Бензин без ограничений? ОККО увеличила продажу топлива в одни руки

Сеть автозаправочных станций ОККО сняла ограничения продажи горючего на одно авто. Напомним, предварительно их ввели 24 февраля в размере 20 литров.
Об этом сообщают на странице компании в Facebook.
"С сегодняшнего дня все наши работающие АЗК, по всей Украине, готовы снова заправлять дизельным топливом без ограничений в объеме. Киев и область, увеличен возможный объем заправки 92 и 95 бензинами до 50 литров на одно частное авто", – говорится в сообщении.
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Рассчитаться за горючее можно как наличными, так и банковскими картами, при условии отсутствия технических неисправностей системы.
Сколько стоит топливо?
С момента введения в Украине военного положения одним из важнейших вопросов остается дефицит топлива и его стоимость.
Популярная сеть АЗС ОККО продает бензин А-95+ по 38,99 грн/л, А-95 по 36,75, литр А-92 можно приобрести за 35,99, дизель обойдется в 35,99 грн. На заправках WOG цены такие же.
На АЗС "Укрнафта" такие расценки:
- А-95+ – 35,5 грн/л;
- А-95 – 35 грн/л;
- А-92 – 34 грн/л;
- ДП – 34 грн/л.
Напомним, ранее автозаправочные станции ОККО и WOG ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки.
Также мы писали, что Беларусь перестала поставлять в Украину топливо.