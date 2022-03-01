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Бензин без ограничений? ОККО увеличила продажу топлива в одни руки

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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1 марта, 11:40
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Теперь бензина в одни руки отпускают в неограниченном количестве
Сеть АЗС сняла ограничения на продажу топлива
Сеть АЗС сняла ограничения на продажу топлива / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Сеть автозаправочных станций ОККО сняла ограничения продажи горючего на одно авто. Напомним, предварительно их ввели 24 февраля в размере 20 литров.

Об этом сообщают на странице компании в Facebook.

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"С сегодняшнего дня все наши работающие АЗК, по всей Украине, готовы снова заправлять дизельным топливом без ограничений в объеме. Киев и область, увеличен возможный объем заправки 92 и 95 бензинами до 50 литров на одно частное авто", – говорится в сообщении.

Рассчитаться за горючее можно как наличными, так и банковскими картами, при условии отсутствия технических неисправностей системы.

Сколько стоит топливо?

С момента введения в Украине военного положения одним из важнейших вопросов остается дефицит топлива и его стоимость.

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Популярная сеть АЗС ОККО продает бензин А-95+ по 38,99 грн/л, А-95 по 36,75, литр А-92 можно приобрести за 35,99, дизель обойдется в 35,99 грн. На заправках WOG цены такие же.

На АЗС "Укрнафта" такие расценки:

  • А-95+ – 35,5 грн/л;
  • А-95 – 35 грн/л;
  • А-92 – 34 грн/л;
  • ДП – 34 грн/л.

Напомним, ранее автозаправочные станции ОККО и WOG ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки.

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Также мы писали, что Беларусь перестала поставлять в Украину топливо.

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