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Бензин без обмежень? ОККО збільшила продаж пального в одні руки

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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1 березня, 11:40
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Тепер бензину в одні руки відпускають в необмеженій кількості
Мережа АЗС зняла обмеження на продаж пального
Мережа АЗС зняла обмеження на продаж пального / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Мережа автозаправних станцій ОККО зняла обмеження продажу пального на одне авто. Нагадаємо, попередньо їх ввели 24 лютого розмірі 20 літрів.

Про це повідомляють на сторінці компанії у Facebook.

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"Від сьогодні всі наші працюючі АЗК, по всій Україні, готові знову заправляти дизельним пальним без обмежень в об’ємі. Київ та область, збільшено можливий об’єм заправки 92 та 95 бензинами до 50 літрів на одне приватне авто", – йдеться у повідомленні.

Розрахуватись за пальне можна як готівкою, так і банківськими картками, за умови відсутності технічних несправностей системи.

Скільки коштує пальне?

З моменту запровадження в Україні воєнного стану одним з найважливіших питань залишається дефіцит пального та його вартість.

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Популярна мережа АЗС ОККО продає А-95+ бензин за 38,99 грн/л, А-95 за 36,75, літр А-92 можна придбати за 35,99, дизель обійдеться в 35,99 грн. На заправках WOG ціни такі ж самі.

На АЗС "Укрнафта" такі розцінки:

  • А-95+ – 35,5 грн/л;
  • А-95 – 35 грн/л;
  • А-92 – 34 грн/л;
  • ДП – 34 грн/л.

Нагадаємо, раніше автозаправні станції ОККО та WOG обмежили продаж бензину до 20 літрів в одні руки.

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Також ми писали, що Білорусь припинила постачати до України пальне.

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