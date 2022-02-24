АЗС України обмежили продаж бензину: скільки можна придбати "в одні руки"

Поки про ліміт на пальне повідомили дві АЗС

Заправки в Україні встановили ліміт / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Автозаправні станції ОККО та WOG заявили, що обмежують продаж пального на одне авто до 20 літрів.

Про це повідомили пресслужбах компанії.

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Так, за інформацією ОККО, 20 літрів — це максимум, який вони будуть відпускати на одне авто.

"З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури наша компанія прийняла рішення обмежити об’єм заправки – до 20 літрів. Тобто 20 літрів це максимум, який ми будемо відпускати на одне авто", – зазначили у пресслужбі.

Аналогічне повідомлення зробити у WOG – вони теж обмежують заправки до 20 літрів.

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Крім того, транспортні засоби спецслужб та критичної інфраструктури будуть заправляти поза чергою.

Що відбувається на ринку пального?

По всій Україні стоять черги до АЗС. Працівники АЗС повідомляють про брак бензину. Наприклад, на заправці KLO в Києві залишився лише преміальний бензин по 38,29 грн. Решта "вигребли" начисто.

Про подібну ситуацію повідомляють і в інших областях України.

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Нагадаємо, 24 лютого в Україні люди масово кинулися знімати готівку з банкоматів, закуповувати продукти, заправляти автомобілі. Як наслідок – перебої у роботі різних об'єктів.

Раніше ми повідомляли, чому вартість газу та нафти побила всі рекорди.