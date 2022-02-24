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Бензин у дефіциті? Білорусь зупинила постачання пального в Україну

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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24 лютого, 13:03
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Працівники АЗС вже заявляють про нестачу бензину та величезні черги охочих поповнити бак автомобіля
Яка ситуація на заправках України
Яка ситуація на заправках України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Білорусь зупинила постачання пального в Україну. На АЗС пальне поки що є, але попит дуже високий.

Про це повідомляє директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, посилаючись на інформацію операторів.

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Станом на 10:30 через затори на АЗС не можуть доставити пальне, на заправках вибирання пального максимальне.

Яка ситуація на українських заправках?

"Укрнафта" повідомляє про те, що всі об'єкти компанії працюють у штатному режимі відповідно до ситуації, а компанія вживає необхідних заходів задля безпеки працівників та підтримання безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури.

"АЗС забезпечені пальним, плануються нові постачання. Цінова політика компанії найближчим часом не змінюватиметься, а безготівкова оплата, як і раніше, доступна на кожній АЗС", — йдеться у повідомленні компанії.

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У мережі KLO повідомляють що пальне є, проте попит високий. У разі вимкнення світла на заправках є генератори.

Що каже "Нафтогаз"?

У "Нафтогазі" повідомили, що станом на 10:00 24 лютого "Укргазвидобування" продовжує видобувати газ на більшості об'єктів у штатному режимі. За поточну добу пошкодження об'єктів внаслідок військового вогню не зафіксовано.

Всі об'єкти "Укртранснафти", "Укртрансгазу – Оператора газосховищ України" та газопостачальної компанії "Нафтогаз України" працюють у штатному режимі.

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Що насправді відбувається?

По всій Україні стоять черги до АЗС. Працівники АЗС повідомляють про брак бензину. Наприклад, на заправці KLO в Києві залишився лише преміальний бензин по 38,29 грн. Решта "вигребли" начисто.

Заправка у Києві
Заправка у Києві

Про подібну ситуацію повідомляють і в інших областях України.

Що буде з ринком пального?

Раніше "Сьогодні" вже писали, що з початку року ціни на пальне в Україні зросли у середньому на 2,5-3 гривні за літр. Таке зростання цін відбувається, незважаючи на те що уряд запровадив державне регулювання.

За словами директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, це не останнє подорожчання, і відбувається це через подорожчання нафтопродуктів та зміну курсу національної валюти.

Раніше ми повідомляли, чому вартість газу та нафти побила всі рекорди. Також через воєнну агресію Росії 24 лютого в Україні люди масово кинулися знімати готівку з банкоматів, закуповувати продукти, заправляти автомобілі. Як наслідок – перебої у роботі різних об'єктів.

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