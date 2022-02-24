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Бензин в дефиците? Беларусь остановила поставки топлива в Украину

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 февраля, 13:03
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Работники АЗС уже заявляют о нехватке бензина и огромных очередях желающих пополнить бак автомобиля
Какая ситуация на заправках Украины
Какая ситуация на заправках Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Беларусь остановила поставки топлива в Украину. На АЗС топливо пока есть, но спрос очень высокий.

Об этом сообщает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн со ссылкой на информацию операторов.

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По состоянию на 10:30 из-за пробок на АЗС не могут доставить топливо, на заправках выборка топлива максимальная.

Какая ситуация на украинских заправках?

"Укрнафта" сообщает о том, что все объекты компании работают в штатном режиме в соответствии с ситуацией, компания принимает необходимые меры по обеспечению безопасности работников и поддержанию бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры.

"АЗС снабжены топливом, планируются новые поставки. Ценовая политика компании в ближайшее время не будет меняться, а безналичная оплата по-прежнему доступна на каждой АЗС", — говорится в сообщении компании.

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В сети KLO сообщают, что топливо есть, однако спрос высокий. На случай отключения света на заправках имеются генераторы.

Что говорит "Нафтогаз"?

В "Нафтогазе" сообщили, что по состоянию на 10:00 24 февраля "Укргазвидобування" продолжает добывать газ на большинстве объектов в штатном режиме. За текущие сутки повреждения объектов в результате военного огня не зафиксированы.

Все объекты "Укртранснафты", "Укртрансгаза – Оператора газохранилищ Украины" и газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" работают в штатном режиме.

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Что происходит на самом деле?

По всей Украине стоят очереди на АЗС. Работники АЗС сообщают о нехватке бензина. Например, на заправке KLO в Киеве остался только премиальный бензин по 38,29 грн. Все остальные "выгребли" подчистую.

Заправка в Киеве
Заправка в Киеве

О подобной ситуации сообщают и в других областях Украины.

Что будет с рынком топлива?

Ранее "Сегодня" уже писали, что с начала года цены на топливо в Украине выросли в среднем на 2,5-3 гривни за литр. Такой рост цен происходит, несмотря на то что правительство ввело государственное регулирование.

По словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, это не последнее подорожание и происходит оно из-за подорожания нефтепродуктов и изменения курса национальной валюты.

Ранее мы сообщали, почему стоимость газа и нефти побила все рекорды.

В связи с агрессией России 24 февраля в Украине люди массово бросились снимать наличные из банкоматов, закупать продукты, заправлять автомобили. Как следствие – перебои в работе различных объектов.

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