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Цены на бензин затормозили? Сколько стоит топливо на АЗС и кого заправляют без очереди

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 февраля, 14:29
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Рассказываем, что происходит с ценами на горючее в Украине и какие заправки ограничили продажу бензина.
Все о ситуации на заправках
Все о ситуации на заправках / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже пятый день с момента введения в Украине военного положения и одним из важнейших вопросов остается дефицит топлива и его стоимость.

"Сегодня" узнали, сколько стоят бензин и дизель на украинских АЗС и какова ситуация с дефицитом.

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Итак, популярная сеть АЗС ОККО продает бензин А-95+ за 38.99 грн/л, А-95 за 36.75, литр А-92 можно приобрести за 35.99, дизель обойдется в 35.99 грн. На заправках WOG цены такие же.

На АЗС "Укрнафта" такие расценки:

  • А-95+ – 35,5 грн/л;
  • А-95 – 35 грн/л;
  • А-92 – 34 грн/л;
  • ДП – 34 грн/л.

На АЗС "Авиас" цена на топливо такова:

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  • А-95+ – 35,45 грн/л;
  • А-95 – 34,95 грн/л;
  • А-92 – 33,95 грн/л;
  • ДП – 34 грн\л.

/ Фото: auto.ria.com

Ограничение на АЗС

Также напоминаем, что автозаправочные станции ОККО и WOG ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки.

На других АЗС ограничений пока нет, однако транспортные средства спецслужб и критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.

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Некоторые заправки полностью перешли на работу для нужд ГСЧС и армии, например Glusco. Заправки SOCAR заявили, что будут бесплатно заправлять автомобили ГСЧС и скорые.

Раньше мы писали, что Беларусь перестала поставлять в Украину горючее и рассказывали, как люди отреагировали на введение военного положения в Украине.

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