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Ціни помітно змінилися: скільки коштує заправити авто 4 березня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 березня, 14:10
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Розповідаємо, яка ситуація з цінами на пальне 4 березня на різних українських АЗС
Актуальні ціни 4 березня
Актуальні ціни 4 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В умовах воєнного стану пальне залишається одним із найважливіших, стратегічних товарів, який буває складно дістати, а ціни на нього відразу повзуть вгору.

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"Сьогодні" розповідають, скільки коштує пальне різних видів на популярних українських АЗС 4 березня.

Отже, середня ціна на заправках OKKO та WOG однакова:

  • А-95+ – 38,99 грн;
  • А-95 – 36,75 грн;
  • А-92 – 35,99 грн;
  • ДП – 35,99 грн.

Ціна на АЗС "Авіас":

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  • А-95+ – 35,45 грн;
  • А-95 – 34,95 грн;
  • А-92 – 33,95 грн;
  • ДП – 34,00 грн.

Ціна на АЗС "Укрнафта":

  • А-95+ – 35,50 грн;
  • А-95 – 35,00 грн;
  • А-92 – 34,00 грн;
  • ДП – 34,00 грн.

Ціна на АЗС Shell:

  • А-95+ – 38,99 грн;
  • А-95 – 36,75 грн;
  • А-92 – 35,99 грн;
  • ДП – 36,06 грн.

Ціна на АЗС KLO:

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  • А-95+ – 36,59 грн;
  • А-95 – 36,29 грн;
  • А-92 – 35,68 грн;
  • ДП – 35,59 грн

На інших заправках ситуація наступна:

Ситуація на заправках 4 березня
Ситуація на заправках 4 березня / Фото: auto.ria.com

Обмеження на АЗС

Одразу після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну мережі АЗС ОККО та WOG запровадили обмеження на продаж бензину. Один автомобіль заправляли максимум 20 літрами пального, через дефіцит.

1 березня ОККО повідомили, що знімають обмеження на продаж бензину і наголосили, що на заправках можна розрахуватись як готівкою, так і карткою.

Мережа WOG про зняття обмежень поки не повідомляла.

"Сьогодні" також писали, які автоконцерни вирішили припинити співпрацю з державою-агресором і розповідали, які авто в Україні заправляють без черги.

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