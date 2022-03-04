Ціни помітно змінилися: скільки коштує заправити авто 4 березня

В умовах воєнного стану пальне залишається одним із найважливіших, стратегічних товарів, який буває складно дістати, а ціни на нього відразу повзуть вгору.
"Сьогодні" розповідають, скільки коштує пальне різних видів на популярних українських АЗС 4 березня.
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Отже, середня ціна на заправках OKKO та WOG однакова:
- А-95+ – 38,99 грн;
- А-95 – 36,75 грн;
- А-92 – 35,99 грн;
- ДП – 35,99 грн.
Ціна на АЗС "Авіас":
- А-95+ – 35,45 грн;
- А-95 – 34,95 грн;
- А-92 – 33,95 грн;
- ДП – 34,00 грн.
Ціна на АЗС "Укрнафта":
- А-95+ – 35,50 грн;
- А-95 – 35,00 грн;
- А-92 – 34,00 грн;
- ДП – 34,00 грн.
Ціна на АЗС Shell:
- А-95+ – 38,99 грн;
- А-95 – 36,75 грн;
- А-92 – 35,99 грн;
- ДП – 36,06 грн.
Ціна на АЗС KLO:
- А-95+ – 36,59 грн;
- А-95 – 36,29 грн;
- А-92 – 35,68 грн;
- ДП – 35,59 грн
На інших заправках ситуація наступна:
Обмеження на АЗС
Одразу після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну мережі АЗС ОККО та WOG запровадили обмеження на продаж бензину. Один автомобіль заправляли максимум 20 літрами пального, через дефіцит.
1 березня ОККО повідомили, що знімають обмеження на продаж бензину і наголосили, що на заправках можна розрахуватись як готівкою, так і карткою.
Мережа WOG про зняття обмежень поки не повідомляла.
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