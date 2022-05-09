Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Цены на бензин взлетят вверх? Шмыгаль рассказал о ситуации с горючим в Украине

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 мая, 11:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, как меняется ситуация с дефицитом топлива в Украине
Что будет с кризисом горючего
Что будет с кризисом горючего / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Дефицит горючего в Украине испытали жители всех регионов. Цены на бензин выросли, АЗС ввели ограничения на его продажу, но не на всех заправках горючее есть в наличии.

О том, почему в Украине возник бензиновый кризис, и как с этим будет бороться власть, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал в интервью РБК-Украина.

Реклама

Почему возник дефицит и как сейчас поставляют горючее

Во-первых, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ, гарантировавший поставки бензина в восточные и центральные регионы страны.

Во-вторых, логистика очень изменилась, и теперь единственный способ поставлять топливо через западную границу из европейских портов.

"Понятно, что влияние россиян и разрушение нашего Кременчугского НПЗ, а также всех баз, где был соответствующий запас горючего, привело к прерыванию логистической цепочки, соответственно, к одно-двухнедельному дефициту. Это естественные вещи в условиях войны, когда разбомбили имеющиеся запасы, поэтому есть дефицит", – объяснил Шмигаль.

Он добавил, что сейчас власти работают над тем, чтобы горючее поставляли в те точки, где есть наибольшее напряжение и люди испытывают его недостаток. В Министерстве экономики обещают, что ситуация исправится уже очень скоро.

Реклама

Кроме того, из-за того, что логистика очень изменилась, усложнилась и подорожала, рост цен почувствовали и потребители.

Что будет с ценами на бензин

"Сейчас мы ведем переговоры, формула определения максимальной торговой наценки для трейдеров остается, мы очень внимательно смотрим сколько стоит доставка. Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться", – отметил Шмигаль.

Премьер-министр отметил, что государство и дальше будет контролировать цены на рынке, чтобы никто не смог зарабатывать на войне.

"Пока мы оставляем контроль для того, чтобы сделать невозможным какие-либо заговоры и злоупотребления, зарабатывание на войне. У нас нет госрегулирования, у нас есть регулирование наценки, и мы контролируем формулу, то есть мы контролируем наценку на себестоимость, чтобы не было злоупотребления от поставщиков", – добавил он.

При этом Шмигаль подчеркнул, что во время войны могут быть форс-мажоры, и это, в частности, касается и бензинового кризиса. Поэтому украинцам нужно быть к этому готовыми и не паниковать.

Реклама

АЗС позволили повысить цены на горючее

Раньше мы рассказывали, что в Министерстве экономики ввели очередные изменения во время бензинового кризиса.

Теперь средняя цена литра бензина составляет 31,19 грн, а дизельного горючего – 35,63 грн. Это значит, что с учетом торговой наценки АЗС могут продавать бензин по 37,69 грн/л, а дизель – по 42,63 грн/л.

Ранее Минэкономики уже поднимало размер торговой наценки на горючее, чтобы снизить его дефицит.

"Сегодня" также писали, что АЗС вводят свои ограничения на продажу горючего. В частности, сеть АЗС WOG обновила лимиты продажи бензина для украинцев. Сколько теперь водители могут купить горючего, читайте здесь.

Мы объясняли и то, как обманывают украинцев во время кризиса с горючим.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,91 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

33526.17

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2448.63

Litecoin (LTC)

91.14

Ripple (XRP)

0.55

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять