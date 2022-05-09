WOG изменил правила – как теперь будут продавать бензин

Сеть АЗС WOG обновила лимиты на продажу бензина для украинцев во время топливного кризиса

На АЗС новые правила продажи бензина / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Бензиновый кризис в Украине длится уже больше недели. Некоторые АЗС ввели ограничения на продажу горючего, однако украинцам не всегда удается его купить, потому что его просто нет в наличии.

Однако ситуация понемногу меняется, и некоторые сети изменяют лимиты. В пресс-службе WOG сообщили, что теперь покупать бензина можно больше.

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Сколько бензина доступно

Мы раньше рассказывали об ограничениях на разных АЗС в Украине, следовательно, с конца апреля на WOG действовали следующие условия:

продавали всего 10 литров бензина в одно авто в сутки;

это было доступно только для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE.

Теперь этот лимит увеличился с 10 литров до 20 литров.

"С 00:00 9.05 увеличивается ограничение до 20 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE. Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически", – говорится в сообщении.

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Новые правила ввели для того, чтобы обеспечить право первоочередной приоритетной заправки автозащитников, медиков и других служб критической инфраструктуры.

АЗС позволили повысить цены на горючее

Раньше мы рассказывали, что в Министерстве экономики ввели очередные изменения во время бензинового кризиса.

Теперь средняя цена литра бензина составляет 31,19 грн, а дизельного топлива – 35,63 грн. Это значит, что с учетом торговой наценки АЗС могут продавать бензин по 37,69 грн/л, а дизель – по 42,63 грн/л.

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Ранее Минэкономики уже поднимало размер торговой наценки на горючее, чтобы снизить его дефицит.

Когда ситуация нормализуется?

Все проблемы в снабжении горючего заключаются в изменении логистики. Если раньше украинские трейдеры закупали его в Беларуси, Европе и получали морем, то теперь из трех маршрутов остался только один – европейский.

Плюс уничтожение врагом Кременчугского НПЗ и около двух десятков нефтебаз на территории Украины привело к резкому уменьшению складских запасов горючего.

Украинские компании уже законтрактовали достаточное количество бензина и дизельного горючего, но теперь большая проблема доставить его в Украину. Дело в том, что многие украинские вагоны и автоцистерны просто не отвечают европейским требованиям по перевозке опасных грузов, а имеющегося парка пока не хватает.

"Ожидаем нормализацию ситуации на заправках до конца месяца. Цены будут зависеть от мировых, но мы не ожидаем серьезных колебаний больше 10%. Поэтому до конца мая горючее на заправках будет продаваться по 40-42 грн за литр, с возможными колебаниями на 10% как в большую, так и меньшую сторону. Все будет зависеть от колебаний цен на мировых энергетических биржах", – объяснил нам директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Также читайте в нашем материале о том, что привело к резкому росту продаж автогаза. Мы также рассказывали, как обманывают украинцев во время топливного кризиса.