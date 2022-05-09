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Ціни на бензин злетять вгору? Шмигаль розповів про ситуацію з пальним в Україні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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9 травня, 11:02
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як змінюється ситуація з дефіцитом пального в Україні
Що буде з кризою пального
Що буде з кризою пального / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Дефіцит пального в Україні відчули жителі усіх регіонів. Ціни на бензин зросли, АЗС ввели обмеження на його продаж, але не на всіх заправках пальне є в наявності.

Про те, чому в Україні виникла бензинова криза, і як із цим боротиметься влада, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

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Чому виник дефіцит і як зараз постачають пальне

По-перше, росіяни знищили Кременчуцький НПЗ, який гарантував постачання бензину у східні та центральні регіони країни.

По-друге, логістика дуже змінилася, і тепер єдиний спосіб постачати пальне – через західний кордон із європейських портів.

"Зрозуміло, що вплив росіян і руйнування нашого Кременчуцького НПЗ, а також всіх баз, де був відповідний запас пального, призвело до переривання логістичного ланцюжка, відповідно, до одно-двотижневого дефіциту. Це природні речі в умовах війни, коли розбомбили наявні запаси, тому є дефіцит", – пояснив Шмигаль.

Він додав, що зараз влада працює над тим, аби пальне постачали у ті точки, де є найбільше напруження і люди відчувають його нестачу. У Міністерстві економіки обіцяють, що ситуація виправиться вже дуже скоро.

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Крім того, через те, що логістика дуже змінилася, ускладнилася і здорожчала, зростання цін відчули і споживачі.

Що буде з цінами на бензин

"Зараз ми ведемо перемовини, формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів лишається, ми дуже уважно дивимося, скільки коштує доставка. Декілька гривень може бути різниця у ціні, але дефіцит буде перекриватися", – зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зауважив, що держава і далі контролюватиме ціни на ринку, аби ніхто не зміг заробляти на війні.

"Поки що ми лишаємо контроль для того, щоб унеможливити якісь змови і зловживання, заробляння на війні. У нас немає держрегулювання, у нас є регулювання націнки, і ми контролюємо формулу, тобто ми контролюємо націнку на собівартість, щоб не було зловживання від постачальників", – додав він.

При цьому Шмигаль наголосив, що під час війни можуть бути форс-мажори, і це зокрема стосується і бензинової кризи. Тому українцям треба бути до цього готовими і не панікувати.

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АЗС дозволили підвищити ціни на пальне

Раніше ми розповідали, що у Міністерстві економіки запровадили чергові зміни під час бензинової кризи.

Тепер середня ціна літру бензину становить 31,19 грн, а дизельного пального – 35,63 грн. Це означає, що з урахуванням торгової націнки АЗС можуть продавати бензин по 37,69 грн/л, а дизель – по 42,63 грн/л.

Раніше Мінекономіки вже підіймало розмір торгової націнки на пальне, щоб зменшити його дефіцит.

"Сьогодні" також писали, що АЗС вводять власні обмеження на продаж пального. Зокрема, мережа АЗС WOG оновила ліміти на продаж бензину для українців. Скільки тепер водії можуть купити пального, читайте тут.

Ми пояснювали і те, як дурять українців під час кризи з пальним.

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