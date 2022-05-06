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Дефицит бензина в Украине: как продают топливо на ОККО, WOG, "БРСМ" и "Авиас"

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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6 мая, 09:10
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Рассказываем, какие ограничения ввели украинские АЗС на продажу бензина во время топливного кризиса
Некоторые сети АЗС позволяют покупать бензин только своим клиентам
Некоторые сети АЗС позволяют покупать бензин только своим клиентам / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Из-за войны с РФ в нашей стране возник дефицит топлива. Цены уже выросли, подорожание прогнозируют и в дальнейшем.

А пока самые большие сети АЗС вынуждены вводить лимиты на покупку бензина. "Сегодня" расскажет, кто и какие ограничения установил для своих клиентов.

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Условия в сети ОККО

На этих заправках клиенты с картой Fishka могли заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel от 10 литров в одно авто. Теперь они могут получить от 15 литров.

Однако для владельцев такой карты лимиты разные, они могут быть от 15, 20 и 30 литров, что точно можно узнать в специальном приложении.

Но еще есть полный запрет для клиентов без карты Fishka. Раньше они могли заправиться, однако теперь это невозможно.

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"Для наших гостей, у которых нет Fishka, большая просьба зарегистрироваться и оформить ее. Отпуск горючего без карты Fishka с сегодняшнего дня прекращен. Быстро оформить карту перед визитом к нам просто: устанавливайте мобильное приложение", – сообщили в пресс-службе.

Также важно, что предел установлен только на одну заправку. Следующую заправку можно провести в течение суток 3 раза, но не раньше чем через 3 часа.

"Что касается бензина А-95 и ДП – то все без изменений. По-прежнему заправляем данными видами топлива критическую инфраструктуру, ВСУ, по топливным картам и талонам. На автогаз – ограничений нет", – добавили в компании.

Ограничение на WOG

В сети WOG заявили, что продавать смогут всего 10 литров бензина в одно авто в сутки.

Однако есть условие.

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"С 29.04 вводится ограничение в 10 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE. Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически", – говорится в сообщении прессслужбы.

При этом для клиентов было отменено ограничение отпуска в канистры. Новые правила ввели для того, чтобы обеспечить право первоочередной приоритетной заправки автозащитников, медиков и других служб критической инфраструктуры.

Сети "Авиас" и "БРСМ-Нефть"

В сети "Авиас" при наличии топлива заправляют по 20 литров за раз, но запрещают набирать бензин в канистры. Лить горючее можно исключительно в бак.

На "БРСМ-Нефть" сообщили о таких ограничениях:

  • 95 Euro Plus – можно купить 20 литров;
  • A95 Bio – 100 л;
  • ДП Euro plus – 50 л;
  • Газ – 30 л.

Большинство сетей обычным водителям продают только премиальные виды горючего. Непремиальные бензин А-95 и дизельное горючее отпускают исключительно для машин критической инфраструктуры и ВСУ.

Бензиновый кризис в Украине

Недавно в Верховной Раде пообещали, что дефицит закончится к концу недели. Однако эксперты говорят, что такой вариант не очень вероятен.

Все проблемы в снабжении горючего заключаются в изменении логистики. Если раньше украинские трейдеры закупали его в Беларуси, Европе и получали морем, то теперь из трех маршрутов остался только один – европейский.

Плюс уничтожение врагом Кременчугского НПЗ и около двух десятков нефтебаз на территории Украины привело к резкому уменьшению складских запасов горючего.

Украинские компании уже законтрактовали достаточное количество бензина и дизельного горючего, но теперь большая проблема доставить его в Украину. Дело в том, что многие украинские вагоны и автоцистерны просто не отвечают европейским требованиям по перевозке опасных грузов, а имеющегося парка пока не хватает.

"Ожидаем нормализацию ситуации на заправках до конца месяца. Цены будут зависеть от мировых, но мы не ожидаем серьезных колебаний больше 10%. Поэтому до конца мая горючее на заправках будет продаваться по 40-42 грн за литр, с возможными колебаниями на 10% как в большую, так и меньшую сторону. Все будет зависеть от колебаний цен на мировых энергетических биржах", – объяснил нам директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Мы также писали, что пока бензин на АЗС купить проблематично, объем продаж автогаза в некоторых сетях вырос на 70-80%.

Основные причины таковы: нехватка бензина на АЗС и вызванный ажиотажный спрос. В сетях АЗС рассказывают, что сейчас клиенты не выбирают, чем заправляться. Поскольку с бензином проблемы большие, а с газом ситуация гораздо лучше, водители очевидно покупают газ.

Что еще привело к такому буму, читайте в нашем материале.

"Сегодня" рассказывали и о том, как обманывают украинцев во время топливного кризиса, и какие сейчас расценки на заправках Shell, OKKO, WOG и UPG.

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