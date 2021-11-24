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Цены до 5 тысяч! ТОП-5 б/у авто среди украинцев

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
24 ноября, 10:36
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Лидером продаж стал Skoda Fabia – продали 11 200 машин
Украинцы выбирают подержанные авто, которым не больше 20 лет
Украинцы выбирают подержанные авто, которым не больше 20 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

В последнее время украинцы все чаще покупают подержанные бюджетные авто, чем новые иномарки из автосалонов.

Как сообщили на Аuto.ria, такие автомобили стоят от 2500 до 6500 долларов и уже имеют украинскую регистрацию.

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По информации из открытых данных ГСЦ МВД больше всего в течение 10 месяцев 2021 года было приобретено моделей, произведенных в период с 2001 до 2008 годов. То есть, подержанным авто не больше 20 лет.

Все представленные модели объединяет похожая цена, она небольшая и не "кусается" – около 4500 долларов.

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В 2021 году покупали:

  1. Peugeot 206. Средняя цена такого авто 2001-2008 годов выпуска – 3900 долларов. За 10 месяцев купили 1100 таких машин.
  2. Citroen Berlingo. Купить его можно за 4300 долларов. Уже 1600 украинцев стали его владельцами в этом году.
  3. Chevrolet Aveo/Vida в среднем стоит 4400 долларов Таких авто купили – 10 300 штук.
  4. Opel Combo продают за 4450 долларов. Куплено – 1200 штук.
  5. Dacia Logan стоит в около 4500 долларов. В этом году купили уже 4580 штук.
  6. Ford Fiesta предлагают за 4550 долларов и уже продали 1900 таких машин.
  7. Renault Kangoo также продают по бюджетной цене – 4600 долларов. Таких авто купили – 4450.
  8. Renault Clio – 4650 долларов, купили 1150 штук.
  9. Opel Corsa, также, стоит недорого – 4650 долларов. Уже 1000 украинцев стали его владельцами.
  10. Nissan Almera украинцам продают по 4700 долларов, продано – 1500 штук.
  11. Peugeot Partner в среднем стоит 4750 долларов. Продали украинцам 1100 штук.
  12. Skoda Fabia стоит 4800 долларов, 11 200 украинцев пополнили свой автопарк этой машиной.
  13. Fiat Doblo в среднем стоит 4800 долларов, куплено 2200 штук.
  14. Chery Tiggo предлагают украинцам за 4850 долларов. Продали уже тысячу таких машин.
  15. Peugeot 307 в среднем продают за 4900 долларов. Таких авто купили – 2500 штук.

Подержанные авто из Европы

С начала 2021 года в Украину ввезли 411,7 тыс. растаможенных подержанных легковых авто с пробегом. Более трети этих регистраций охватили пять украинских регионов.

Такие авто ввезли в Киев, Львовскую, Днепропетровскую, Киевскую и Одесскую области.

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В то же время, для украинцев закончился льготный период на растаможку "евроблях".

Ранее мы сообщали, что в Украине в 2022 году до 15% подорожают подержанные автомобили. На рост цен повлияли карантинные ограничения – из-за введенных запретов украинцы решаются на покупку бюджетных авто.

Автоэксперт Александр Товстоног объяснил "Сегодня", что на подорожание б/у автомобилей влияет ситуация на новом рынке – все взаимосвязано.

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