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Для украинцев подорожают подержанные авто: почему на них вырос спрос

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
15 ноября, 17:49
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На украинском рынке большую долю подержанных авто занимают импортированные из Европы и США автомобили
Покупатели не увидят разницы в ближайшие месяц-два, но после нового года цены резко подскочат до 15%
Покупатели не увидят разницы в ближайшие месяц-два, но после нового года цены резко подскочат до 15% / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в 2022 году до 15% подорожают подержанные автомобили. На рост цен повлияли карантинные ограничения – из-за введенных запретов, украинцы решаются на покупку бюджетных авто.

Об этом заявляет UBR.ua.

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"Одной из главных причин является нововведение по ограничению передвижения на общественном транспорте в крупных городах Украины для тех, у кого нет сертификата вакцинации. В таких условиях покупка машины является незапланированным решением, поэтому и бюджет выделяется минимальный", – заявил основатель Car4you Владимир Валуйский.

На украинском рынке большую долю подержанных авто занимают импортированные из Европы и США автомобили. Среди них в октябре украинцы покупали:

  • Volkswagen Passat;
  • Volkswagen Golf;
  • Skoda Octavia;
  • Renault Megane;
  • Ford Focus;
  • Opel Zafira;
  • Audi A6;
  • Opel Astra;
  • Renault Scenic;
  • Audi A4.

По мнению эксперта, покупатели не увидят разницы в ближайшие месяц-два, но после нового года цены резко подскочат до 15%.

По данным Auto.Ria, лидером продаж в Украине остается Daewoo Lanos, а среди ввезенных из Европы и Штатов – Volkswagen Passat.

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В октябре покупали:

  • Daewoo Lanos – $3100;
  • Volkswagen Passat – $11 600;
  • Skoda Octavia – $7000.

Среднюю цену на авто рассчитали исходя из года выпуска, состояния, пробега, литража двигателя и других характеристик. Но покупали украинцы не только эти авто, а и более бюджетные варианты. Например, Volkswagen Golf, ВАЗ 2109/99, Renault Megane, Chevrolet Aveo/Vida, Ford Focus, Opel Astra и Skoda Fabia.

В Украине растет спрос на электромобили

В Украине в сентябре установлен новый рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца. В августе украинские номера получили 144 электромобиля, а по сравнению с прошлогодним показателем сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в 2,5 раза.

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Самыми популярными электрокарами у украинцев были:

  • Nissan Leaf – 28 регистраций;
  • Hyundai Ioniq – 12;
  • Nissan Sylphy – 11;
  • JAC iEVS4 и Porsche Taycan – по 10 регистраций;
  • BMW i3 и Mercedes-Benz EQC – по 9 регистраций.

Ранее мы сообщали, что на украинских заводах в сентябре, собрали 909 транспортных средств. Выпуск автотранспорта вырос на 64%.

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Редактор раздела "Деньги"

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