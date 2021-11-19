Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" Черноморец - Динамо: онлайн Черноморец - Динамо: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Для украинцев увеличат налог на авто: сколько придется платить

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
19 ноября, 14:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Проект закона разработан Кабмином и уже прошел первое чтение
Налог будут налагаться на авто, стоимость которого превышает 200 минимальных зарплат
Налог будут налагаться на авто, стоимость которого превышает 200 минимальных зарплат / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы в 2022 году будут платить налог за покупку авто, которое стоит более 45 тыс. долларов (около 1,2 млн грн).

В Верховной Раде находится соответствующий законопроект, передает Укравтопром.

Реклама

Его разработал Кабмин. Этот проект закона уже прошел первое чтение, вероятно, что он будет принят уже после второго чтения. Он расширяет перечень машин, с которых необходимо будет платить налог. Теперь его будут накладывать на авто, стоимость которого превышает 200 минимальных зарплат.

Сумма налога будет составлять 25 тысяч гривен за каждый такой автомобиль. Однако если украинец просрочит платеж на 60-90 дней, то сумма налога увеличится на 10% до суммы штрафа. А если не заплатит и за это время, то размер обязательной выплаты увеличится на 20%. Позже это транспортное средство может быть взято как залоговое имущество.

Отметим, что в настоящее время в Украине действует закон, согласно которому налог на авто должен уплатить владелец автомобиля стоимостью более 375 минимальных зарплат.

Реклама

Техосмотр авто

На дорогах Украины начался придорожный техосмотр автомобилей. Патрульные с помощью мобильных диагностических станций могут прямо на дороге провести проверку.

Они будут проверять:

  • автомобили такси;
  • грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
  • автомобили, перевозящие опасный груз;
  • автобусы;
  • отдельные специализированные ТС;
  • легковые автомобили и прицепы к ним, которые используются для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

Ранее мы сообщали, что вскоре украинцы смогут увидеть опасные участки на дороге и оперативно отслеживать нарушения ПДД.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Монетный двор
2600 грн за новые два доллара
В коллекцию!
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Мелкий бизнес
Карантинные прогнозы
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,96
32,99
32,88
31,38
19,38
34,29
31,78
30,06
18,59
35,99
33,18
31,54
19,57
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,48
36,09
32,20
29,60
18,68
36,97
33,18
34,97
19,47
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять