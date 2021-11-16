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"Сладких" цен больше не будет? Почему для украинцев дорожают б/у авто

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
16 ноября, 15:48
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На цены повлияло отсутствие новых машин из-за дефицита чипов и полупроводников
Во время пандемии и локдаунов люди колебались стоит ли тратиться на собственный транспорт
Во время пандемии и локдаунов люди колебались стоит ли тратиться на собственный транспорт / Фото: Коллаж: Сегодня

Автоэксперт Александр Товстоног объяснил, что на подорожание б/у автомобилей влияет ситуация на новом рынке – они взаимосвязаны.

Об этом он рассказал "Сегодня".

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"Как по мне, одна из первых причин это сезон. Октябрь-ноябрь-декабрь – это традиционно активный бизнес, люди перед новым годом хотят обновить автопарк и пересесть на кукую-то другую машину. Спрос возрастает у населения и, соответственно, цена так же растет", – рассказал "Сегодня" эксперт.

Второй фактор, что влияет на цены – это отложенный спрос с прошлого года. Во время пандемии и локдаунов люди колебались стоит ли тратиться на собственный транспорт. А сейчас же, когда в стране очередная волна коронавируса, украинцы решились на покупку. Считают, что лучше пользоваться собственным авто, чем ездить на общественном транспорте.

"Третий фактор – это отсутствие новых машин из-за дефицита чипов и полупроводников, которые возникли из-за форс-мажорных обстоятельств на заводах: перераспределились производства, где-то пошли производители в электронщиков больше. И автопроизводители остались немного не у дел", – говорит Товстоног.

Таким образом, по словам эксперта, поскольку в стране нет новых машин и выбора, то покупатели вынуждены идти на б/у рынок искать там поновее, постарше авто. Из-за такого дефицита цены на подержанные авто стремительно растут.

"Дистрибютеры из-за того, что 2020 год был спокойным и на многих рынках он провалился на 10-20%. Они и заказывали на 2021 год в спокойном режиме автомобили. Квоты были небольшие, они не знали каким будет 2021 год и очень аккуратно заказывали количество. Соответственно производители на это количество ориентировались", – объяснил эксперт.

По его словам, также на цены повлиял дефицит полуповодников. Это все наложилось, и повлияло на стоимость авто для украинцев.

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"Я не думаю, что будет безумное подорожание. Все будет зависить от того, как дистрибютеры новых машин, импортеры, "вырулят" в 2022 год. Сейчас прогнозы такие неутешительные, пессимистичные, что у них будут ограниченны очень квоты, очень мало машин. Соответственно люди будут новые машины долго ждать – дефицит будет продолжаться, усугубляться. И тогда может быть рост цены. Я думаю, в пределах 5-10% не больше", – считает Товстоног.

Процент подорожания может быть больше на какие-то супердефицитные модели, которые ожидаемы в Украине. Но существенного подорожания на рынке б/у авто эксперт не прогнозирует – для этого нет предпосылок.

Какие авто выбирают украинцы?

В основном автомобили импортируют из Европы и США. Среди подержанных авто, в октябре, больше всего покупали:

  • Volkswagen Passat;
  • Volkswagen Golf;
  • Skoda Octavia;
  • Renault Megane;
  • Ford Focus;
  • Opel Zafira;
  • Audi A6;
  • Opel Astra;
  • Renault Scenic;
  • Audi A4.

Ранее мы сообщали, что в Украине в 2022 году до 15% подорожают подержанные автомобили. На рост цен повлияли карантинные ограничения – из-за введенных запретов украинцы решаются на покупку бюджетных авто.

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Напомним, что на украинских заводах в сентябре собрали 909 транспортных средств. Выпуск автотранспорта вырос на 64%.

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