Ціни до 5 тисяч! ТОП-5 вживаних авто серед українців

Лідером продажів став Skoda Fabia – продали 11 200 машин

Українці обирають старі авто, яким не більше 20 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім часом українці все частіше купують уживані бюджетні авто, ніж нові іномарки із автосалонів.

Як повідомили на Аuto.ria такі автомобілі коштують від 2500 до 6500 доларів і вже мають українську реєстрацію.

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За інформацією з відкритих даних, ГСЦ МВС найбільше протягом 10 місяців 2021 року було придбано моделей, вироблених у період з 2001 до 2008 років. Тобто старим авто не більше 20 років.

Всі представлені моделі поєднує схожа ціна, вона невелика і не "кусається" – близько 4500 доларів.

У 2021 році купували:

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Peugeot 206. Середня ціна такого авто 2001-2008 років випуску – 3900 доларів. За 10 місяців купили 1100 таких машин. Citroen Berlingo. Придбати його можна за 4300 доларів. Вже 1600 українців стали власниками цього року. Chevrolet Aveo/Vida в середньому коштує 4400 доларів Таких авто купили – 10 300 штук. Opel Combo продають за 4450 доларів. Куплено – 1200 штук. Dacia Logan коштує близько 4500 доларів. Цього року купили вже 4580 штук. Ford Fiesta пропонують за 4550 доларів та вже продали 1900 таких машин. Renault Kangoo також продають за бюджетною ціною – 4600 доларів. Таких авто купили – 4450. Renault Clio – 4650 доларів, купили 1150 штук. Opel Corsa також коштує недорого – 4650 доларів. Вже 1000 українців стали його власниками. Nissan Almera українцям продають по 4700 доларів, продано – 1500 штук. Peugeot Partner у середньому коштує 4750 доларів. Продали українцям 1100 штук. Skoda Fabia коштує 4800 доларів, 11200 українців поповнили свій автопарк цією машиною. Fiat Doblo у середньому коштує 4800 доларів, куплено 2200 штук. Chery Tiggo пропонують українцям за 4850 доларів. Продали тисячу таких машин. Peugeot 307 у середньому продають за 4900 доларів. Таких авто купили – 2500 штук.

Вживані авто з Європи

З початку 2021 року до України ввезли 411,7 тис. розмитнених уживаних легкових авто із пробігом. Понад третину цих реєстрацій охопили п'ять українських регіонів.

Такі авто ввезли до Києва, Львівської, Дніпропетровської, Київської та Одеської областей.

У той же час для українців закінчився пільговий період на розмитнення "євроблях".

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Раніше ми повідомляли, що в Україні у 2022 році до 15% подорожчають старі автомобілі. На зростання цін вплинули карантинні обмеження – через запроваджені заборони українці зважуються на купівлю бюджетних авто.

Автоексперт Олександр Товстоног пояснив "Сьогодні", що на подорожчання вживаних автомобілів впливає ситуація на новому ринку – все взаємопов'язане.