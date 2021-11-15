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В Украину из-за границы ввезли больше 400 тысяч растаможенных авто: топ-5 регионов

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
15 ноября, 18:59
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Возглавляет рейтинг Львовская область – там 36,8 тыс. авто с пробегом получили номера
/ Фото: Коллаж: Сегодня

С начала 2021 года в Украину ввезли 411,7 тыс. растаможенных подержанных легковых авто с пробегом.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Более трети этих регистраций охватили пять украинских регионов. Возглавляет рейтинг Львовская область. Там 36,8 тыс. автомобилей с пробегом получили номера. Самым популярным из них стал Volkswagen Golf. С начала года зарегистрировать 2475 автомобилей.

На втором месте Киев. Там лидером среди импортируемых подержанных автомобилей стал автомобиль Hyundai Sonata – 1848 шт.

Третьей стала Днепропетровская область, где было зарегистрировано 25,6 тыс. растаможенных автомобилей с пробегом. Среди них больше всего номеров выдали модели Renault Megane – 1572 шт.

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Киевская область стала четвертой. Там 25 тыс. импортированных автомобилей получили номера Киевской области. Жители Киевщины предпочли автомобиль Volkswagen Passat – 1,5 тыс. авто.

А замыкает пятерку Одесская область, там зарегистрировали 23,3 тыс. автомобилей с пробегом. Здесь, как и в Киеве, больше всего регистрировали Hyundai Sonata. Там 1114 украинцев выбрали такие автомобили.

Для украинцев подорожают автомобили

В Украине в 2022 году до 15% подорожают б/у автомобили. На рост цен повлияли карантинные ограничения – из-за введенных запретов украинцы решаются на покупку бюджетных авто.

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"Одной из главных причин стало нововведение по ограничению передвижения на общественном транспорте в крупных городах Украины для тех, кто не имеет сертификата вакцинации. В таких условиях покупка машины стала незапланированным решением, поэтому и бюджет выделяется минимальным", – заявил основатель Car4you Владимир Валуйский.

На украинском рынке большую долю подержанных автомобилей занимают импортированные из Европы и США автомобили.

Ранее мы сообщали, что на украинских заводах в сентябре, собрали 909 транспортных средств. Выпуск автотранспорта вырос на 64%.

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Редактор раздела "Деньги"

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