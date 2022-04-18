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Без А-95+ на заправках: какие цены на бензин, дизель и автогаз в Украине

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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18 апреля, 17:33
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Рассказываем, какая ситуация на украинских АЗС и сколько стоит заправить автомобиль 18 апреля
Коротко – о ценах на топливо в Украине 18 апреля
Коротко – о ценах на топливо в Украине 18 апреля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течение апреля ситуация на рынке горючего в Украине стабилизировалось. Несмотря на ожидание дефицита, большинство видов бензина на заправках есть и цены пока удерживаются на позициях.

Редакция "Сегодня" просмотрела цены на украинских АЗС и предлагает узнать, сколько стоит литр бензина, автогаза и дизеля 18 апреля.

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Премиальный бензин исчез

За последние несколько дней цены на заправках удерживают стабильные позиции. Средняя стоимость всех видов горючего не изменилась, однако А-95+, похоже, исчез из украинского рынка. Информации о его наличии нет ни на одной заправке от 12 апреля.

Обычный бензин А-95 можно приобрести практически повсюду, не считая сетей Socar, "Нефтек" и "БРСМ-Нафта". Самая низкая цена на этот вид горючего составляет 33,33 грн/л, а средняя – 34,21 грн/л.

Дефицита нет и на А-92, который активно сбывают на АЗС. Стартовая цена – 32,22 грн/л, в среднем его можно приобрести по 33,82 грн/л.

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Ситуация с дизелем и автогазом

Цены на дизель начинаются с отметки 36,91 грн/л. Средняя рыночная стоимость этого типа горючего достигает 37,86 грн.

Автогаз продают не везде – сейчас его можно приобрести только на некоторых заправочных сетях по цене от 29,6 грн/л. В среднем его продают по 28,49 грн/л на таких АЗС:

  • Mango;
  • UPG;
  • OKKO;
  • "Катрал";
  • "Автотранс";
  • "Олас";
  • "Авиас".

Цены на топливо 18 апреля
Цены на топливо 18 апреля / Фото: auto.ria.com

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Прогнозы по рынку горючего

Эксперты консалтинговой группы А-95 предостерегают, что в ближайшее время в Украине может подорожать автогаз. Его цена может сравниться или перегнать цену на бензин А-95.

По предварительным прогнозам, за голубое топливо для авто с газобаллонным оборудованием на АЗС будут просить до 34 грн/л. Для сравнения, цена на А-95 на заправках составляет 34,21 грн/л.

Негативные изменения связывают с продажей сжиженного газа по рекордным показателям. Компания Укргаздобыча 14 апреля сбыла горючее на торгах по цене 57 тыс. грн/тонна.

Учитывая возможный дефицит разных видов бензина во время войны, водители могут миксовать их в двигателе. Ранее "Сегодня" писал о том, повредят ли такие действия автомобилю. Читайте также о ценах на топливо в Словакии по ссылке.

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Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
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ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
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-

Україна 24

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