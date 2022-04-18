Без А-95+ на заправках: які ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні

Розповідаємо, яка ситуація на українських АЗС та скільки коштує заправити авто 18 квітня

Коротко – про ціни на пальне в Україні 18 квітня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Упродовж квітня ситуація на ринку пального в Україні стабілізувалася. Попри очікування дефіциту, більшість видів бензину на заправках є і ціни поки що втримуються на позиціях.

Редакція "Сьогодні" переглянула ціни на українських АЗС та пропонує дізнатися, скільки коштує літр бензину, автогазу та дизелю станом на 18 квітня.

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Преміальний бензин зник

Впродовж останніх кількох днів ціни на заправках втримують стабільні позиції. Середня вартість усіх видів пального не змінилася, однак А-95+, схоже, наразі зник із українського ринку. Інформації про його наявність на жодній заправці немає від 12 квітня.

Звичайний бензин А-95 можна купити майже всюди, крім мереж Socar, "Нефтек" і "БРСМ-Нафта". Найнижча ціна на цей вид пального становить 33,33 грн/л, а середня – 34,21 грн/л.

Дефіциту немає й на А-92, який активно збувають на АЗС. Стартова ціна – 32,22 грн/л, в середньому його можна придбати за 33,82 грн/л.

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Ситуація з дизелем і автогазом

Ціни на дизель починаються від позначки 36,91 грн/л. Середня ринкова вартість цього типу пального сягає 37,86 грн.

Автогаз продають не скрізь – наразі його можна придбати лише на деяких мережах заправок за ціною від 29,6 грн/л. В середньому його продають по 28,49 грн/л на таких АЗС:

Mango;

UPG;

OKKO;

"Катрал";

"Автотранс";

"Олас";

"Авіас".

Ціни на пальне 18 квітня / Фото: auto.ria.com

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Прогнози щодо ринку пального

Експерти консалтингової групи "А-95" застерігають, що найближчим часом в Україні може подорожчати автогаз. Його ціна може зрівнятися або й перегнати ціну на бензин А-95.

За попередніми прогнозами, за блакитне пальне для авто із газобалонним обладнанням на АЗС проситимуть до 34 грн/л. Для порівняння, ціна на А-95 на заправках становить 34,21 грн/л.

Негативні зміни пов’язують із продажем скрапленого газу за рекордними показниками. Компанія "Укргазвидобування" 14 квітня збула пальне на торгах за ціною 57 тис. грн/тонна.

Із огляду на можливий дефіцит різних видів бензину під час війни, водії можуть міксувати їх у двигуні. Раніше "Сьогодні" писав про те, чи зашкодять такі дії автомобілю. Читайте також про ціни на пальне у Словаччині за посиланням.