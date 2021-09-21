Автогаз в Украине побил ценовые рекорды. Ждать ли удешевления

В некоторых сетях премиум-сегмента стоимость автогаза выросла на 50 и 25 копеек

Автогаз в Украине подорожал / Фото: Коллаж: Сегодня

Цена автогаза в сетях АЗС по Украине, во вторник, 21 сентября, выросла на 9 копеек – до 17,62 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

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Цена автогаза в сетях премиум-сегмента стала рекордной. Его стоимость в ОККО достигла 8,49 грн/л, подорожав на 50 копеек, а в WOG – 18,24 грн/л, подорожав на 25 копеек.

Что происходит с ценами на топливо в Украине

Как ранее рассказал сайту "Сегодня" директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, потенциал роста цены автогаза до 18,30 грн/л и более остается, но даже премиум-бренды не хотели переступать психологический рубеж 18 грн/л, держав цену 17,98-17,99 за счет снижения маржи.

24 сентября Минэкономики обновит расчеты рекомендованных цен. Ожидается, что они окажутся еще более высокими, чем нынешние, так как за последний месяц и нефть дорожала, и импортируемое топливо из нее – тоже.

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Сергей Куюн оценивает возможный рост розничных цен к концу недели в 20-25 коп./л по бензину и на 40-45 коп./л по дизтопливу.

В мае этого года на время карантина правительство решило ввести урегулирование цен на не премиальные бензин и ДТ. Такое решение было принято чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

Ранее мы писали о том, что в Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле.