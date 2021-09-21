Цены на топливо стремительно растут. Когда они остановятся

Горючее подорожало на 40 копеек за литр, чего ожидать к концу сентября

/ Фото: Сегодня

Розничные цены на топливо в Украине резко рванули вверх, отдельные трейдеры повысили прайсы сразу на гривню. В среднем бензин и дизель подорожали на 30-40 коп./л. Главная причина – 14 сентября Минэкономики опубликовало новые предельные цены на горючее, которые оказались выше предыдущих. Розничная торговля оперативно "отработала" рекомендации правительства. Зато цены на газ стабильны с начала сентября.

Что будет с ценами на горючее на этой неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

По последним расчетам Минэкономики, публикуемым раз в десять дней, цена бензина не должна превышать 31,61 грн/л (+67 коп.), дизтоплива – 29,32 грн/л (+63 коп.). Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

В большинстве областей цены на бензин А-92 увеличились на 35-60 коп./л, на А-95 – на 30-45 коп./л, на ДТ – на 25-40 коп/л. Самое большое подорожание – на Луганщине, где нефтепродукты и так дорогие из-за сложностей с логистикой. Например, А-92 теперь стоит там дороже на 72 коп./л, это рекордный рост за неделю. А на Сумщине, где топливо и так самое дешевое, цена А-92 выросла всего на 12 коп./л.

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Цены на газ менялись разнонаправленно, но незначительно, в пределах 5 коп./л. Лишь трех областях мониторинг показал заметный рост: на Хмельнитчине +14 коп./л, на Сумщине +13 коп./л, на Закарпатье +10 коп./л.

Самые высокие цены, как и ранее, в двух регионах: Луганской области и Киеве. А-92 и автогаз дороже всего на Луганщине: А-92 здесь стоит 30,66 грн/л, газ – 17,88 грн/л. А дизель и А-95 – в столице: соответственно 29,89 и 31,63 грн/л.

Самые низкие цены на бензины и в Сумской области: А-92 – 28,30 грн/л, А-95 – 29,27 грн/л, на ДТ и автогаз – в Николаевской области: 27,91 грн/л и 17,32 грн/л.

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Разброс цен увеличился по всем видам топлива, кроме газа (сохранился). По А-92 разброс составляет 8,3% (2,36 грн/л), было 6,2%, по А-95 – 8,1% (2,36 грн/л), было 8%, по дизелю – 7,1% (1,98 грн/л), 6,9%, по газу – 3,2% (0,56 грн/л).

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 29,33 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,20 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,46 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 17,53 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Эксперт отмечают, что на неделе главным ньюсмейкером вновь стало Минэкономики: его расчеты рекомендованных розничных цен на топливо вновь двинули ценники вверх.

Сергей Куюн подсчитал, что за неделю средняя цена бензина А-92 выросла на 42 коп./л, до 29,33 грн/л, бензин А-95 подорожал на 33 коп./л — до 30,20 грн/л, а дизтопливо — на 31 коп./л, до 28,46 грн/л.

На WOG и ОККО бензин А-92 подорожал на 1 грн/л, до 30,99 грн/л, А-95 — на 67 коп./л, до 31,61 грн/л, ДТ — на 63 коп./л, до 29,32 грн/л. В сети AMIC цены на бензины и дизель выросли в среднем на 64-68 коп./л, SOCAR повысил стоимость бензинов на 67-80 коп./л, Shell — на 63-70 коп./л.

На BVS бензин марки А-92 подорожал на 90 коп./л, до 30,19 грн/л, А-95 — на 70 коп./л до 30,89 грн/л, а дизельное топливо — на 50 коп./л, до 28,79 грн/л. Такие сети как KLO, "Параллель", UPG, Chipo, "Автотранс", "БРСМ-Нафта", Motto, Mango подняли цены в пределах 0,1-1 грн/л.

Геннадий Рябцев ожидает, что это не последнее подорожание.

"С учетом высоких цен на природный газ, которые усугубит возможная холодная зима в Европе, это приведет к повышению спроса на нефть и, соответственно, к увеличению ее стоимости еще на пять долларов за баррель – до 80 долларов/баррель. А это дополнительный фактор для удорожания нефтепродуктов", – говорит эксперт.

Также, по оценке Геннадия Рябцева, нынешние расчеты Минэкономики завышены примерно на гривню за литр, что вызывает необоснованный рост цен в рознице. Как пояснил Рябцев, если до регулирования цен стоимость топлива в рознице определялась двумя параметрами: оптовой ценой на границе и курсом доллара, то теперь действует еще и третий параметр – ежедекадно публикуемые расчеты Минэкономики. Именно на него в первую очередь ориентируются трейдеры, особенно если эти расчеты выше предыдущих.

На рынке автогаза сохраняется стабильность, отметил Артем Куюн. В опте цены вторую неделю меняются в интервале 100 грн/т (менее 0,4%), в рознице – в пределах статистической погрешности. Топлива на рынке достаточно, спрос на него постепенно снижается, так как высокий сезон заканчивается.

Что может измениться за неделю

Сергей Куюн и Геннадий Рябцев напомнили: 24 сентября Минэкономики обновит расчеты рекомендованных цен. Ожидается, что они окажутся еще более высокими, чем нынешние, так как за последний месяц и нефть дорожала, и импортируемое топливо из нее – тоже.

"Предыдущий опыт показывает: это быстро приводит к переписыванию ценников на стелах АЗС в большую сторону", – говорит Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн оценивает возможный рост розничных цен к концу недели в 20-25 коп./л по бензину и на 40-45 коп./л по дизтопливу.

Артем Куюн повторил свой прогноз: цены на газ сохранят стабильность до конца сентября.

"Украинский рынок сбалансирован. Хотя поставок ресурса на вторую половину сентября ожидается меньше, но это компенсируется традиционным осенним снижением спроса. В итоге цены останутся на текущем уровне до конца месяца", – говорит Артем Куюн.

Эксперт добавил, что потенциал роста цены автогаза до 18,30 грн/л и более остается, но даже премиум-бренды не хотят переступать психологический рубеж 18 грн/л, держат цену 17,98-17,99 за счет снижения маржи.

В недалеком будущем вопрос цены на нефтепродукты, возможно, станет неактуальным: в Украине задумались над тем, чтобы запретить импорт бензиновых и дизельных автомобилей. Подробнее смотрите в сюжете.