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Автогаз в Україні побив цінові рекорди. Чи чекати здешевлення

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
21 вересня, 15:40
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У деяких мережах преміум-сегмента вартість автогазу виросла на 50 і 25 копійок
Автогаз в Україні подорожчав
Автогаз в Україні подорожчав / Фото: Колаж: Сьогодні

Ціна автогазу в мережах АЗС по Україні, у вівторок, 21 вересня, зросла на 9 копійок – до 17,62 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

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Ціна автогазу в мережах преміум-сегмента стала рекордною. Його вартість в ОККО досягла 8,49 грн/л, подорожчавши на 50 копійок, а в WOG – 18,24 грн/л, подорожчавши на 25 копійок.

Що відбувається з цінами на паливо в Україні

Як раніше розповів сайту "Сьогодні" директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн, потенціал зростання ціни автогазу до 18,30 грн/л і більше залишається, але навіть преміум-бренди не хотіли переступати психологічний рубіж 18 грн/л, державши ціну 17,98-17, 99 за рахунок зниження маржі.

24 вересня Мінекономіки оновить розрахунки рекомендованих цін. Очікується, що вони виявляться ще більш високими, ніж нинішні, так як за останній місяць і нафта дорожчала, і імпортоване паливо з неї – теж.

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Сергій Куюн оцінює можливе зростання роздрібних цін до кінця тижня в 20-25 коп./л по бензину і на 40-45 коп./л за дизпаливо.

У травні цього року на час карантину уряд вирішив ввести врегулювання цін на не преміальні бензин і ДТ. Таке рішення було ухвалено щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-палива і автогазу не регулюється.

Раніше ми писали про те, що в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині і дизелі.

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