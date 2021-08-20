Цены на автогаз на украинских АЗС побили очередной рекорд

Еще 10 августа эксперты прогнозировали повышение стоимости сжиженного газа в пределах 50 копеек за литр

На АЗС снова подорожал автогаз. Коллаж "Сегодня"

С 13 по 20 августа на украинских АЗС рекордно выросла средняя стоимость автогаза – до 17,46 грн за литр. И цены продолжают расти.

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Об этом говорят данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr. Средняя розничная цена на сжиженный газ за последнюю неделю выросла на 2,09 грн/л.

Ситуация на АЗС:

AMIC и Shell – цена выросла на 23 и 22 копейки за литр (до 17,58 грн и 17,65 грн соответственно);

и – цена выросла на 23 и 22 копейки за литр (до 17,58 грн и 17,65 грн соответственно); "Автотранс" – на 25 копеек за литр (до 17,68 грн);

– на 25 копеек за литр (до 17,68 грн); SUNOIL и Motto – на 17 и 15 копеек за литр (до 17,15 грн и 17,56 грн соответственно);

и – на 17 и 15 копеек за литр (до 17,15 грн и 17,56 грн соответственно); Prime – на 40 копеек за литр (до 17,4 грн);

– на 40 копеек за литр (до 17,4 грн); BVS, Chipo, "Овис", Marshal, Mangо, "Катрал" – на 5-30 копеек за литр.

Такие ценовые рекорды уже стали традицией

Только за июль розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%. В последнюю неделю месяца "зеленое топливо" дорожало, но темпами вдвое более низкими, чем раньше.

2 августа цена на LPG достигла очередного рекорда – 16,88 грн/л. 9 августа стоимость автогаза на заправках выросла до максимальных на тот период 17,22 грн за литр.

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Еще 10 августа эксперты прогнозировали: за неделю стоимость автогаза повыситься в пределах 50 коп./л. О запасе роста цен говорил эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

"Средняя цена оптовых партий сжиженного газа в Украине с 30 июля по 6 августа выросла на 600 грн/т, до 29 000 грн/т. В июле оптовые цены повысились на 4600 грн/т (2,55 грн/л). По сравнению с ростом цен в рознице, это более чем на 1 грн больше. Так что запас для роста цен есть, за неделю цены могут повыситься в пределах 50 коп./л", – заявил тогда эксперт

По предыдущим прогнозам экспертов, сжиженный газ будет дорожать, поскольку потенциал роста оптовых цен (2,55 грн/л) не выбран, а ресурса на рынке – небольшой дефицит.

Тем временем, поставки импортного сжиженного газа в Украину достигли рекордных показателей, увеличившись за 15 дней августа на 16,9% (по сравнению с предыдущим периодом). Это рекордный за полмесяца показатель в 2021 году.

Поставки импортного сжиженного газа (СУГ) в Украину в первой половине августа составили 71 тыс. т. Главные поставщики автогаза – российские "Роснефть" и "Лукойл". Импорт автогаза из РФ в Украину вырос на 48% до 32,5 тыс. т.

Как уже писали в "Сегодня", в Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле. Соответствующий проект закона готовит Министерство инфраструктуры. После общественного обсуждения он должен быть подан в Верховную Раду.