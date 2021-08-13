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Кабмин снизил предельные цены на топливо: сколько будет стоить бензин

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
13 августа, 18:03
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Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива
Цены на бензин снизили. Коллаж: "Сегодня"
Цены на бензин снизили. Коллаж: "Сегодня"

В Украине снизили предельную стоимость на бензин и дизтопливо.

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Об этом сообщает министерство экономики.

Стоимость дизельного топлива снизилась на 60 копеек – до 21,64 грн за литр. А вот стоимость бензина с учетом предельной торговой наценки не должна быть выше 31,67 грн.

Когда пересматривают цены

В мае 2021 года Кабинет министров Украины на время карантина в стране ввел государственное урегулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Предельная цена включает в себя среднюю стоимость топлива и наценку, размер которой ограничен для дизтоплива не выше 7 грн за литр, а бля бензина – не выше 5 грн за литр.

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Ограничения пересматривают каждые 10 дней – обычно с 3, 13 и 23 дня месяца. Лимиты не распространяются на премиальные виды топлива.

Тем временем автогаз рекордно вырос в цене. К слову, на фоне роста цен на газ его стали активнее подделывать, разбавляя качественный продукт так называемым "грязным" газом:

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